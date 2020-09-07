數碼港籌劃網上巡迴保險科技會議香港站活動

數碼港籌劃全球首個網上巡迴保險科技會議ITC+DIA World Tour的香港站活動，並有4間社群成員參與，會議將於本周四（10日）舉行。ITC+DIA World Tour是全球最大型保險科技活動InsureTech Connect （ITC）與歐洲頂尖保險科技會議Digital Insurance Agenda （DIA）聯手合辦，匯聚保險業翹楚及保險科技企業，分享各地的保險科技最新發展，並展示創新方案。

ITC+DIA World Tour在9月1日至18日舉行，在全球各地巡迴35站，包括美國（紐約、矽谷、洛杉磯）、英國、德國、中國內地（北京、上海）、香港、新加坡、日本、澳洲及非洲等地。每個站除了會邀請當地保險業界領袖及保險科技專家分享外，還設有保險科技初創比賽。此外，每站亦設有互動環節，讓世界各地與會的保險業界，透過網上平台互相交流，拓展人脈及合作渠道。

ITC+DIA World Tour香港站將會邀請多位業界及監管機構代表，共同探討香港保險業如何利用科技開拓新商機。香港站將挑選5間本地保險科技初創企業，向與會者展示其嶄新保險科技方案，當中包括兩間數碼港社群成員，分別是HedgeSpa及Galileo Platforms。勝出的初創將會代表香港站，參加在9月21至23日舉行的ITC Global中的總決賽，與各站的優勝者競逐冠軍，向全球的保險業界展示香港的保險科技實力。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，香港作為區內的保險業樞紐，保險科技正在快速發 展，數碼港匯聚近400家金融科技企業，當中超過30間從事保險科技相關業務，涵蓋虛擬保險商以及協助傳統保險企業在業務上不同環節進行數碼轉型的科技方案，他期望透過此國際性活動，幫助業界更深入了解國際保險科技生態的發展，並為保險科技企業提供跳板，將他們的創新方案展示給全球保險業界，爭取業務拓展的機會。