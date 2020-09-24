美股不祥之兆：公司內部人士正以最快速度拋售

標普500指數成分股公司的高管們忙於減持自家公司的股票。美國日晷資本研究公司（Sundial Capital Research）追蹤的一項內部交易速度指標顯示，公司內部人士正以2012年以來最快的速度撤出。

《財聯社》報道，所謂公司內部人士，就是指一家公司的高管、董事以及那些重量級的大股東們，他們往往是對自家公司業務最了解的人。

相比於股票買入金額，公司內部人士的賣出金額要高得多。根據媒體彙編的證券交易委員會（SEC）數據，內部人士賣出了價值9.75億美元的股票，是之前的兩倍多。相比之下，內部人士當週的股票買入金額僅增加了約10%，達1,100萬美元。

公司內部人士當前的舉動和今年3月截然不同，當時美股以史上最快的速度跌入熊市，他們大舉買入股票。而現在，標普500指數雖然較三週前要便宜不少，但和3月的低價仍無法相提並論。

本月出售股票的高管中，包括微軟公司（Microsoft Corp.）首席財務官艾米•胡德（Amy E. Hood）和康寧公司（Corning Inc.）首席執行官Wendell P. Weeks。康寧公司是美國一家特殊玻璃和陶瓷材料製造商。

除了估值以外，公司內部人士的賣股決定還會受其它因素所影響，但在標普500指數恐將創下自全球金融危機以來最糟糕的9月之際，這一群體的拋售行為着實令市場士氣受挫。

「他們在用腳投票，」 投資公司RNC Genter Capital Management首席執行官丹•詹特（Dan Genter）表示。「這並不是說他們的公司未來一定表現不佳。但從相對價值的角度考慮，不會那麼好。」