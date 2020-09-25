李嘉誠等累斥38億回購長實長和　股價未見起色或示長實吸引力漸去

長和系創辦人李嘉誠與長子李澤鉅自去年8月起，多次斥資增持長和（0001）及長實（1113）股份，惟股價未有因而上揚。據《彭博》報道，二人自去年8月起斥資約38億港元（4.9億美元）回購長和（0001）和長實（1113）股份，但兩公司至今股價走勢仍未見起色。其中，長和連跌4日，現報46.7元，升0.76%；長實則連跌7日，現報38.6元，升0.52%。

報道指出，北京加強對港控制引發的政治動盪、「新冠肺炎」疫情以及全球貿易放緩，都對長和系的零售和港口業務造成衝擊。另外，中美緊張局勢持續升溫，長和系的海外交易將面臨更多審查和監管障礙。

分析：長實正失去吸引力

報道引述香港銀河-聯昌證券分析師鄭懷武（Raymond Cheng）指，政治環境和疫情令投資者憂慮香港存在不確定性，短期內對市場存在擔憂。即使回購金額僅佔兩家公司合計市值的1%，但在股價下跌時增持更彰顯李嘉誠家族的信心。

鄭懷武在3月和4月之間短暫將長實股票評級從「中性」上調至「買入」，但在長實公布上半年財報報告並將派息削減35%後，於上月調降評級。鄭懷武認為，投資者對香港樓市前景展望黯淡，長實正失去吸引力。