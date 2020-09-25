全球金融中心最行排名　上海首進三甲　香港排第五

最新「全球金融中心指數」9月25日發佈，上海綜合得分排名再次上升，超過日本東京首次進入全球三強行列，而香港則排第五。

上海打造國際金融中心的條件可以說已經很成熟。（Reuters）

9月25日，由中國（深圳）綜合開發研究院和英國智庫 Z/Yen 集團聯合編制的「第28期全球金融中心指數（GFCI 28）」報吿正式發佈。最新報吿排名顯示，全球前十大金融中心排名依次為：紐約、倫敦、上海、東京、香港、新加坡、北京、舊金山、深圳、蘇黎世。

在全球五大金融中心中，上海正在連續追趕超越。與第27期全球金融中心排名相比，本期全球十大金融中心排名順序發生較大變化。其中，上海評分再次上升，超過東京首次進入全球三強行列，代表了中國城市在全球金融中心的最高地位。

在最近的三期排名中，上海連升三級。在去年9月發佈的第26期「全球金融中心指數」排名，上海還處於第五位，今年3月，上海上升到第四位，這次首次進入全球三強。

香港評分上升6分，超過新加坡位列全球第五。深圳和蘇黎世進入指數排名前十，洛杉磯和日內瓦則被「擠出」全球十大金融中心榜單。北京和舊金山的排名未出現變化，位列全球第七和第八。至此，中國內地已有12個城市進入全球金融中心指數榜單。

報吿指出，本期全球金融中心評分整體下降，但是排名前十的金融中心評分卻全部逆勢上升，全球金融中心「馬太效應」愈發明顯。數據顯示，本期全球金融中心的平均得分整體較上期下降了41分，超過80個金融中心的評分出現下滑，但排名前十的金融中心平均得分整體較上期增加了7.7分，或反映出在疫情影響下，僅少數頂級金融中心的市場認可度和信心度保持高位。

英國智庫 Z/Yen 集團董事長邁克爾·梅內尼（MichaelKhamenei）表示，新冠肺炎疫情的蔓延確實對全球經濟帶來了巨大的影響，但不僅僅是唯一的，在疫情爆發之前，許多不確定性就已經急速上升，比如國際貿易、國際關係、技術發展等等，這些因素的確都導致了最近兩期指數出現大幅波動。

邁克爾·梅內尼認為，儘管平均得分下降，但等級指數排名前十的金融中心的得分均出現逆勢上升。疫情期間，大型都市和港城市依舊能提供良好的金融服務。