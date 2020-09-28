倪光南稱北京或否決英偉達併購ARM　防暴露中國晶片短板

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）以400億美元從日本軟銀（Softbank）手中收購晶片設計公司ARM。若最終成功，這將是半導體行業史上規模最大的交易之一。這項交易將提交給英國、中國、歐盟（EU）和美國的相關機構進行批准。在中國工程院院士倪光南看來，中國商務部可能會否了這個併購。

英偉達收購ARM的交易需要獲得中國等國的批准。（Reuters）

據中國媒體新浪財經9月27日報道，倪光南在出席「2020中國500強企業高峰論壇」時談及英偉達對ARM的併購一案時稱，相信商務部可能會否了這個併購。

倪光南提到，2018年的中興事件以及2019年美國製裁華為讓中國看到，如果中國的短板不能彌補的話，始終會受制於人。

談及晶片短板，倪光南表示，中國完全有可能通過努力，在一個新的時期內儘快趕上，把短板彌補上去。「所以在這種情況之下，我們面臨一個任務，就是要建立自己的資訊技術體系，因為這個資訊領域不是單項產品、單項技術，主要是要確立自己的技術體系和生態系統，因為關鍵信息技術是要不來、買不來、討不來的，它一定要通過創新進行突破。」

對於英偉達收購ARM，倪光南認為晶片處理器是中國的一個短板，華為受到制裁也是這方面。「從架構來看，世界上主要是兩大架構，一類是英特爾的，還有一個是ARM的，ARM原來是英國公司，後來日本控股了，現在美國已經70%的控制權，正在啟動併購ARM公司，如果併購成功了，肯定是對我們非常不利，所以我相信我們商務部可能會否了這個併購，是不是能夠併購成呢，也不知道。」

英偉達以及ARM並非中國公司，為何還要需要監管機構批准？中國媒體介面新聞9月17日援引北京大學國際法學院高級講師馬吉的說法稱，根據中國商務部《關於經營者集中申報的指導意見》，經營者集中只要在全球年營業額合計超過100億元人民幣（1元人民幣約合0.14美元），並且至少兩家經營者上一年度在中國境內營業額超過4億人民幣，那麼就應該向中國商務部申報，以進行反壟斷審查。

ARM公司在移動半導體晶片領域擁有極高的話語權。（視覺中國）

英偉達和ARM的全球收入以及在華業務規模都遠超申報標準，自動納入監管。因此，必須要通過中國反壟斷機構的審查。

另外，中國的《反壟斷法》明確規定，中華人民共和國境外的壟斷行為，對境內市場競爭產生排除、限制影響的，適用《反壟斷法》。儘管此次英偉達與ARM的交易為境外的併購行為，但是此交易對中國國內市場可能會產生排除、限制影響。例如，此交易可能會對國內晶片市場競爭產生不利影響。