內房拆局｜「三條紅線」壓頂　星展：控制風險非製造風險

星展香港發表2020下半年中國房地產業展望，該行預期今年疫情後內地樓市恢復迅速，今年內地樓價會上升5%至10%。對於「三條紅線」的新政策，該行強調政策方向是控制風險，並非製造風險，不是要弄斷資金鏈。

星展香港研究部中國房地產業分析主管王丹指，對於「三條紅線」的政策，中央政府並沒有就融資新規給予硬性規定，需要內房將債務下降至一定水平。她認為，政策主要希望讓內房不敢搶地搶得過猛，同時加速銷售、減少買地，令資產負債表會更健康。星展認為，對於內房面臨「三條紅線」壓頂的說法，該行認為新政策傾向正面。

不買地已助減低債務水平

王丹強調，「三條紅線」重點是控制風險，不是製造風險，並非要弄斷內房的資金鏈。即使有說法是希望內房在2023年可以將健康水平降至綠色區域，她認為是有充足時間，只要不搶地問題是很快可以得到改善。

王丹補充，如果內房在今年下半年不買地，已經有助減低其債務水平，認為「不是一件難的事」，只要放慢買地速度，現金流不成甚麼問題。至於內房今年到期的債券，大部分已經進行再融資，相信短期出現違約的風險很低。

被問及近期恒大有傳出現債務危機，星展認為恒大必須達到5大條件，才可以保障該公司的財務穩健，包括實現7000億元的合約銷售、實現90%現金回籠、短期債務再融資、戰略投資者同意將債務延期，以及減少買地。

今年8月內地住宅每平方米銷售金額按年上升12.8%，令首8個月錄得6.8%增長。而8月總合約銷售面積則按年上升14.7%，首8個月下跌2.5%。星展估計全年內地樓價有5%至10%增長，而合約銷售面積則持平。

王丹又指，目前「金九銀十」表現不俗，目前9月銷售按年增長15%，而預期10月將會錄得不錯的成績，或有15%至20%增長，但不會出現爆炸性增長。