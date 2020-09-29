中國於十四五　或設定一個較低經濟增長目標

消息稱，中國領導人準備批准在下一個五年計劃（2021年至2025年）設定一個較2016年至2020年更低的經濟增長目標，當局正在應對因與美國的分歧日益加深而引發的越來越多的挑戰。

中國經濟率先從新冠肺炎疫情中恢復。（Reuters）

《路透》報道，消息人士透露，中國國家主席習近平和其他領導人預計將在10月舉行的一個重要的共產黨會議上討論並批准中國2021年至2025年經濟和社會發展藍圖。

消息人士稱，政策制定者相信，設定一個五年增長目標對於引導世界第二大經濟體越過「中等收入陷阱」至關重要。此前，中國就是否應放棄五年規劃目標以增加靈活性進行了內部討論。

他們說，在中美兩國在一系列廣泛問題上的分歧日益加深之際，這一目標還使地方政府將重點放在發展目標上。

「會制定一個經濟目標。如果沒有這樣的錨，發展的方向在哪裏?」一位參與討論的消息人士表示。

消息人士稱，政府智庫和經濟學家提出了年均國內生產總值（GDP）增長目標，包括「5%左右」、5%至5.5%以及5%至6%。

今年5月，由於新冠肺炎危機的沉重打擊，中國18年來首次放棄了2020年年度經濟增長目標，儘管一些經濟學家懷疑政府保持了一個3%左右的隱含目標。

新的五年計劃預計將在2021年初舉行的全國人大年度會議上公布。全國人大會議也將公布2021年的增長目標，最高領導人可能會在12月舉行的年度經濟會議上制定這一目標。

瑞銀分析師在給客戶的報吿中表示，「我們預計政府要麼不設定明確的增長目標，要麼會為2021年至2025年設定一個較低的、更靈活的增長目標。