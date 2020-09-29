食牛肉是遙遠的記憶？　黃傑龍轉述一個18個月才再體會肉香的故事

今年初疫情爆發後，前往食肆打邊爐或食燒肉的次數，可謂「一隻手數得晒」。當不再打邊爐或食燒肉，食牛肉的頻率自然大減。那麼年內作為牛魔王剋星多少次？說真的並無刻意去記﹑去數，但與雞肉及豬肉相比，品嚐牛肉次數一定遠遠不及。畢竟牛肉並非家中飯枱上常見餸菜，牛肉價格又遠高於豬肉及雞肉，所以食牛肉的數次一定相對為少。不過有人卻一年半內，並無嚐過牛肉滋味。原因不就是個人經濟因素有關。

這是一個來自敘福樓（1978）行政總裁黃傑龍轉述的故事。黃傑龍在其個人Facebook內，提及公司聘用神秘試食員的故事。這位在擔任神秘試食員前﹑失業一名長時間的主人公，向黃傑龍送出的信﹕因經濟問題，過往未曾光顧敘福樓旗下食肆，並且已有一年半未曾食過牛肉。當然亦告訴黃傑龍，前往牛角的分店後，才知和牛是如此美味。

香港作為一個經濟極度發達的城市，當然貧富懸殊相當厲害，可是連一餐牛肉也無法品嚐，未免教人意外。並非以晉惠帝的腔調來說出這一句話，是讓人難以想像得到，原來食牛肉對部份人而言，已是一件奢侈到不堪的事。確實教我等以往去食肆任食打邊爐時，不斷點牛肉最後又無法食用的浪費場面，有一點慚愧。

今次疫情爆發後，香港人不少生活習慣已改變；但更需要改變，應為個人心態及態度。既要學懂不浪費，更要學懂感恩。當下次再食牛肉也好﹑豬肉也好，嘗試一下，細味品嚐那一塊肉﹑那一棵菜時，相信會發現出以往未曾感受到的味道。