9月PMI反映中國經濟第三季度復甦加快　惟分析指雙循環仍有大挑戰

中國經濟從新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊中穩健恢復，9月官方製造業採購經理人指數（PMI）創半年高位，財新製造業PMI微降但仍高位擴張，需求恢復加快。分析表示，這說明中國經濟第三季度復甦加快。

機構紛紛看好中國經濟增長前景。（Reuters）

有分析認為，數據預示第三季中國經濟復甦穩中加快，正向合理增長區間邁進，要關注貨幣政策寬鬆或進入尾聲。不過，不少企業反映需求不足仍是最突出困難，加上海外疫情反覆、美國大選極大不確定性，中國進出口仍有不穩定因素，「雙循環」面臨大挑戰，擴內需、促消費政策仍要發力。

外需大幅走強 新出口訂單明顯改善

中國9月官方PMI錄得51.5，比8月上升0.5個百分點，高過預期，為半年最高。生產指數、新訂單指數在榮枯線上方繼續上升；新出口訂單和進口指數，亦為年內首次升至榮枯線上方。從業人員指數為49.6，較上月回升0.2個百分點。

9月財新中國製造業PMI則微降至53，但仍保持穩健，生產與新訂單同時明顯增長；海外一直封城限制措施放緩，新出口訂單並創3年高點。企業結束連續8個月壓縮用工，9月就業指數升入擴張區間，但增速輕微。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，隨著供需持續恢復和傳統生產旺季來臨，企業採購意願增強；穩外貿政策落地生效，加上國際市場需求局部回暖，製造業進出口改善。部分重點行業景氣回升加快，例如高技術製造業和裝備製造業，而十一國慶、中秋節臨近，消費品行業PMI明顯上升。

光大證券宏觀分析師稱，長假臨近帶來一定季節性加速，但製造業分項數據表明供需改善實實在在。

中國物流資訊中心的文韜稱，中國第三季經濟復甦穩中加快、穩中向好發展，不僅製造業PMI均值高於二季度，製造業21個細分行業PMI中，上升的行業數量和高於50%的行業數量也增加。第四季市場供需仍有較大上升空間，當前企業對後市預期也處於年內高點，為第四季全面加快增長奠定基礎。

經濟靠近合理增長 貨幣政策更注重金融穩定

浙商證券首席經濟學家李超表示，需求改善，經濟已靠近合理增長，全年失業率壓力最大的時點已平穩度過。而調查失業率下行預示寬鬆進入尾聲，需關注貨幣政策首要目標由保就業切換至金融穩定而收緊。

光大銀行金融市場部分析師周茂華也預料，中國國內貨幣政策寬鬆力度整體更趨向中性。但考慮到經濟復甦不平衡，外需仍面臨不確定性，國內需要結構性改革政策支持，精準滴灌。