受惠華為被美國封殺　三星第三季獲利或達兩年高

韓國科技巨頭三星電子表示，第三季營業利潤可能增長58%達到兩年來最高，超出分析師預期。分析師將之歸因於智能手機銷量回升，且獲得中國企業華為的加急訂單。

華為被美國封禁，如何突圍引發關注。（Reuters）

路透社10月8日報道，三星電子稱，9月止當季的營業利潤可為12.3萬億韓元，遠高於路孚特（SmartEstimate）訪問的分析師預估的10.5萬億韓元，並且是2018年第三季錄得17.57萬億韓元獲利以來的最高。

該公司表示，達營收較上年同期上升6%到66萬億韓元。三星10月8日提交給監管機構的文件中公佈的數據有限，本月稍晚將發佈詳細的業績數字。

野村駐韓國的研究主管 CW Chung說：「看起來華為對三星晶片業務的影響比市場先前預期的還要大，智能手機和家電業務的表現也令人驚喜。」

三星電子股價早盤上漲1.2%，好於大盤綜合指數 KS11 升0.7%的表現。

第三季智能手機出貨量 升至約8000萬部

三星第三季智能手機出貨量從第二季的5,420萬部跳增至約8,000萬部，分析師稱手機需求在上半年因新冠肺炎（COVID-19）疫情萎縮後出現反彈。

雖然內存芯片價格趨弱令三星整體晶片業務承壓，不過分析師指出，遊戲機繪圖晶片訂單以及包括華為訂單在內的移動晶片訂單，帶動了出貨量增長。

行業消息人士稱，華為此前一直在補充庫存，因為美國從9月中開始限制該公司在未獲得許可的情況下，購買利用美國技術生產的晶片。分析師認為，三星家電業務也可能受到疫情提振，因為疫情促使消費者增加在家居清潔產品方面的支出。