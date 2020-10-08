西聯：人民幣兌美元或升至6.5　美元指數94成關鍵

西聯發表外匯市場的展望，西聯環球商業匯款亞太區企業對沖總監Simon Bishop稱，中國經濟快速反彈以及國內的短期增長勢頭積極，所以看好人民幣，料人民幣兌美元或升至6.5。

Simon Bishop指，中國作為全球經濟增長的重要貢獻者，經濟反彈或會對其他國家產生積極影響。不過，儘管國內經濟發展勢頭強勁，但中國仍需在其他地方出售其產品，若其他國家再次封鎖城市，對世界第二大經濟體亦會產生影響，投資者應該繼續留意新一波的疫情爆發。

西聯發表外匯市場的展望，料港元不太可能出現大規模轉移或與美元脫鉤。（路透社）

港元方面，他認為香港強勁的新股市場為港元帶來了大量需求，港元或於區間內波動，但不太可能出現大規模轉移或與美元脫鉤。

至於近月疲軟的美元，他認為美元整體上一直與股市同步，所以如果股市表現不太出色，將對貨幣造成一定壓力。再者，美國預算赤字增加一倍，為美元增添更大壓力。該行認為，美元可能在未來三至六個月受壓，94是美元指數的關鍵水平。

被視為避險貨幣的日圓受益於需求和購買量的上升，隨著大量拋售美元，投資者紛紛湧向日圓，這不僅是為了避險，亦是為了分散投資。日本首相菅義偉上任後而作出的政策轉變或推升日圓，日圓有望升至103。