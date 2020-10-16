本港機場9月客量大幅減少97%　貨運量降4.4%

機管局今天公佈香港國際機場 2020年9月份航空交通量。月內，機場客運量及飛機起降量分別為 10萬人次及1.05萬架次，分別同比減少97.9%及68.5%；貨運量錄得38.8萬公噸，同比下跌4.4%，貨機起降量則上升25%，由去年同月的4,815 架次上升至6,020 架次。

+ 3 + 3 + 3

由於非香港居民入境限制仍然生效，加上不同國家及地區實施入境限制及檢疫措施，旅遊需求依然疲弱。月內，所有類別的客運量，即本港居民、訪港旅客及轉機／過境旅客均較去年同月大幅下降。

貨運方面，雖然進口及出口貨運量分別較去年同月增加10%及4%，但因客機起降量銳減致可用機腹載貨空間短缺，導致轉口貨運量顯著下跌。月內往來東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為明顯。

機場於今年首9個月的客運量為860萬人次，飛機起降量錄得約12.4萬 架次，分別同比減少84.5%及60.9%，貨運量較去年同期下跌8.4%至320 萬公噸。

機管局人力資源及行政執行總監鍾惠儀表示：「機管局一直以『以人為本』為核心價值，透過舉辦多項企業健康計劃，全力支持員工培養健康生活習慣。我們很榮幸獲得此獎項，這肯定了我們在鼓勵員工採取活躍的生活方式及保持工作與生活平衡方面的努力。」