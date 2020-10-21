新冠肺炎｜歐洲爆第二波疫情　經濟或陷「雙底衰退」

歐洲疫情再升溫，歐洲多國包括德國、法國、英國、意大利、西班牙和荷蘭等近周均公布新一輪防疫措施，料未來數日會有更多國家加入。多家國際投行紛紛下調歐洲經濟預期，料感染人數增加及政府實施新一輪限制措施，可能導致歐洲陷入「雙底衰退」。

報道指出，新冠肺炎疫情在歐洲二次反彈情況嚴峻，多國出現聚集性感染病例，每日新增病例數甚至超過了 3 月和 4 月疫情高峰期間的水平。繼英國和法國升級防疫措施後，近日意大利、比利時、愛爾蘭、瑞士等歐洲國家也紛紛提高社交管控力度。由於疫情和防控措施加劇，經濟學家擔心歐洲經濟再度探底，使歐洲經濟陷入「雙底衰退」。

歐洲疫情持續蔓延，各種經濟活動嚴重受限。（Reuters)

摩根大通近日分別下調了對英國、法國和西班牙第四季度國內生產總值（GDP）的預測。花旗也將歐元區2020年GDP預測下調0.5個百分點至收縮7.2％，將2021年GDP預測下調1.0個百分點至4.6％，並表示歐元區要到2022年第三季度才會恢復到疫情爆發前的水平。

據歐央行（European Central Bank）估計，歐元區2020年GDP將下降8%。歐央行行長拉加德（Christine Lagarde）表示，疫情二次反彈及新限制為歐洲經濟增加了不確定性，對復甦造成壓力。

拉加德又表示，新冠肺炎病例出人意料的提前加速增長對經濟前景構成「清晰風險」，這一表態暗示政策制定者們應加緊採取更多貨幣刺激措施。

自疫情發生以來，歐央行已推出多種非常規貨幣政策，包括總額達1.5萬億歐元緊急抗議購債計劃（PEPP）計劃、定向長期再融資操作（TLTROs）等，歐央行已確認PEPP計劃至少延續到2021年6月。

拉加德19日在接受法國媒體採訪時表示，PEPP在穩定市場、恢復通脹、確保低利率傳導到實體經濟等方面已初見成效。拉加德多次強調，在歐洲疫情結束之前，不會取消貨幣寬鬆政策。未來幾年的歐元區利率很有可能繼續維持在當前的紀錄低位。