航空股全面起飛　國泰國航與東航齊揚2%｜持續更新

撰文：張偉倫
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外圍股市走勢反覆，其中美股先跌後升，道指升152點，收市報28363點。可是亞太區股市早段疲弱，今早港股亦輕微低開。
【11:23】縱橫遊股價突大插逾8成
縱橫遊（8069）今早股價大跌，曾低見0.365元，最新報0.46元，跌82%，成交額為2,137.3萬元。
【10:20】航空股全面起飛
航空股今早普遍上揚，國泰（0293）升2.1%，最新報5.77元，南航（1055）升1.6%，最新報4.44元，國航（0753）升2.5%，最新報5.4元，東航（0670）升2.1%，最新報3.35元。
【10:04】汽車經銷商股上揚 中升創新高
汽車經銷商股再獲投資者垂青，中升（0881）今早創新高，最新報57元，升6.9%，永達（3669）最新報11.6元，升1.6%，廣匯寶信（1293）升4.5%，最新報1.15元。
【09:27】恒指輕微低開13點
恒指低開13點，報24773點，國指低開8點，報10076點，恒生科指高低開19點，報7600點。
內地股市走勢各異，上證低開4點，報3308點，深成高開9點，報13405點，滬深300最新報4775點，低開2點，創業板高開7點，報2680點。