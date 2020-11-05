高通第四季淨利大增近5倍　盤後股價漲近10%

高通 （Qualcomm Inc.）能否繼續對華為供貨，一直以來都備受關注，這家美企在公佈財報的同時對此事也做出回應。

綜合媒體報道，高通發佈2020財年第四財季及全年財報。財報發佈後，高通 首席執行官（CEO）史蒂夫·莫倫科夫（Steve Mollenkopf）表示，該公司已經向美國政府申請向華為出售晶片的許可，但尚未收到任何回應。

高通預告，以XR2晶片組打造的產品，最快2020下半年就會登場。（Qualcomm Twitter擷圖）

高通第四財季業績超出華爾街分析師預期，而且對2020財年第一財季調整後每股收益的展望也超出預期，推動其盤後股價大幅上漲近10%。

報吿顯示，高通第四財季淨利潤為29.60億元（美元‧下同），相比之下去年同期的淨利潤為5.06億元，按年大增485%；營收為83.46億元，比去年同期的48.14億美元增長73%。不按照美國通用會計準則，高通第四財季調整後淨利潤為16.69億元，比去年同期的947億元增長76%。

英國《金融時報》10月29日報道，美國已經改口風，允許越來越多的供應商向華為供貨，不過只限於非5G業務的組件。

截至目前，已有6家供應商獲許可向華為供應非5G業務組件，其中包括三星、AMD、英特爾（Intel Corporation）、索尼（Sony）、台積電以及豪威科技（OmniVision）。