中國財長︰中國已落實緩債21億美元　23個國家從中受益

二十國集團（G20）領導人峰會舉行在即，中國財政部部長劉昆表示，「暫緩最貧困國家債務償付倡議」等議題將在峰會上提交，作為G20成員和相關國家債權人，中方高度重視G20「暫緩最貧困國家債務償付倡議」落實工作。

2019年3月24日，中國發展高層論壇開幕，中國財政部部長劉昆在論壇上演講。（新華社）

中新社11月20日報道，劉昆提到，中國已經落實符合倡議要求的緩債申請，緩債金額達13.53億美元，23個國家從中受益。中國國家開發銀行作為商業債權人，響應緩債倡議，截至9月末與有關受惠國家簽訂協議的緩債金額達到7.48億美元。

他指出，中國是G20成員中落實緩債金額最多的國家，以實際行動為支持最貧困國家應對疫情挑戰和債務脆弱性做出了積極貢獻。這也是中方為G20領導人利雅得峰會提供的重要成果。

劉昆還表示，當前，最貧困國家的債務結構中，世界銀行（World Bank）等多邊債權人是最主要債權人。根據世界銀行2021年《國際債務統計報吿》，在緩債倡議受惠國公共債務和公共擔保債務總量中，多邊債權人佔比接近一半。中方始終呼籲多邊債權人在向符合緩債資格的國家提供淨資金流入的同時，儘快採取合適的減緩債行動，幫助最貧困國家渡過難關。

此外，中國還將繼續通過多雙邊渠道向發展中國家抗疫和經濟社會恢復發展提供力所能及的支持，包括落實好兩年提供20億美元國際援助的承諾；以多種方式優先向發展中國家提供疫苗等。