恒生指數低開60點　阿里巴巴升0.7%　滙豐跌1.7%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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美國總統特朗普首提「離開白宮」。據報，特朗普表示，如果選舉人團投票給當選總統拜登，他將離開白宮。特朗普昨又稱，新冠疫苗將最早在下周開始交付，最初將發給一線工人、醫務工作者和老年人。
【09:58】優品360曾升逾一成
優品360﹙2360﹚中期多賺逾1.6倍，股價炒上，曾升逾一成，最新仍報2.16元，升7.5%。
【09:48】內地股市窄幅向上
上證指數初段報3381點，上升11點。深證成份指數報13637點，上升37點。創業板指數報2610點，上升1點。
【09:45】內房物管股揚
內房板塊造好，融創（1918）升2.9%，中國恒大（3333）升2.5%，世茂（0813）升2.7%。物管股繼續反彈，碧桂園服務（6098）升0.5%，保利物業（6049）升2.7%。
【09:20】恒指低開60點
恒生指數今早低開60點，開報26758點。國指跌11點，開報10689點。美股昨日休市，港股今早未見方向，騰訊（0700）平開報586元，阿里（9988）升0.7%，美團（3690）回吐0.2%。
滙豐（0005）跌1.7%，報41.3元。港交所（0388）跌0.2%，報382元。平保（2318）升0.3%，報91.2元。