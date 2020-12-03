領展曾彈逾6%　高見71.2元｜持續更新

美股個別發展，標指再創收市新高，升6點，收報3669點。道指升59點，報29883點。但納指下跌5點，收報12349點。道指成份股Salesforce作價277億美元，收購軟件公司Slack，收市股價跌逾8%。另外，隔晚中國電動車股急跌後強勢反彈。
【15:33】領展曾高見71.2元
領展（0823）表現強勁，曾高見71.2元，升幅達6.3%；最新報70.7元，升5.5%。
【15:10】滬股跌 創業板重上2700點
內地股市走勢個別，上證收市報3442點，跌7點，深成收市報13970點，升9點，滬深300收市報5057點，跌10點，創業板收市報2712點，升19點。
【14:48】亞股表現平平
亞太區股市表現平平，日股升8點，收市報26809點，澳洲ASX 200指數收市報6615點，升25點，台灣加權指數收市報13977點，跌12點，韓國KOSPI指數收市報2691點，升15點。
【14:02】港股午後維持逾百點升幅
港股午後續維持逾百點升幅，恒指最新報26674點，升142點，國指跌6點，報10567點，恒生科指最新報7924點，升76點。
昨日大跌7%的小米（1810）今日反彈，最新報25.2元，升3.7%，騰訊（0700）升2.1%，最新報586元。
重磅股滙豐（0005）最新報43.45元，升2.2%；渣打（2888）重上50元，最新報50.8元，升4.1%。
【12:10】中資金融股回軟
A股今早偏軟，不過美元指數跌破91關口。港股表現反覆，恒指中午收市報26682點，升149點；國指跌幅收窄，半日報10566點，跌7點；科指升73點，收報7921點。半日成文金額712億。
中資金融股回軟，建行（0939）跌1.94%，午市收報6.06元；工行（1398）跌1.8%，收報5元；平保（2318）跌0.05%，收報95元。
小米（1810）半日升2.9%，收報25元。
九龍置業（1997）中午收市升3.3%，報38.1元；領展（0823）續升4.4%，現報69.95元。
【10:50】領展藍籌中表現最好
恒指升70點，現報26602點；國指跌21點，現報10552點；科指升48點，現報7896點。
科技股反彈，騰訊（0700）升1.4%，現報582元；阿里（9988）升0.71%，現報257元；惟美團（3690）跌0.86%，現報275.4元。
領展（0823）升4.1%，現報69.75元，藍籌暫為表現最好。
滙豐（0005）造好，升1.65%，現報43.2元。
【10:07】恒大汽車曾升近一成
恒大汽車﹙0708﹚獲大股東中國恒大﹙3333﹚增持，股價一度飆9.9%，高見30元，惟之後打回原形現報27.55元，升0.9%，成交有5.23億元。
【09:58】小米反單逾3%
港股反彈過百點，恒指現升116點或0.44%，報26648點；國指升46點或0.44%，報10620點；科指升58點，報7906點。大市成248億元。
小米﹙1910﹚反單逾3%，現報25.1元，升3.29%，成表現最佳藍籌股。
另一邊廂，中信﹙0267﹚挫3.39%，報5.97元；新世界跌2.3%，報38.2元。
【09:20】恒生指數高開90點
恒生指數高開90點，開報26623點。國指升16點，報10589點。騰訊（0700）及美團（3690）同升1.8%，阿里巴巴（9988）平開，報255.2元。
地產及收租股揚，新地（0016）升0.9%，九龍倉（1997）升4.9%，領展（0823）升2.7%。
滙豐（0005）再升1.3%，報43.05元。建行（0939）及招行（3968）跌逾1%。