上市公司資訊披露不合格　資深會計師一招教路　窺探財務狀況

今年在新冠肺炎肆虐下，環球經濟受挫，營商環境急劇轉差，殺不少公司一個措手不及。會計師公會早前調查發現，不少上市公司在疫情下出現披露資訊不足情況，5分評分僅取得2.1分，即不合格！

業績報告是不少散戶了解公司財務表現的重要一環，倘「失真」隨時影響投資決定。入行超過20年的禮恒會計師事務所董事鄧苑儀，盤點資訊披露不足的常見例子，並教投資者簡單一招，從數字中窺探公司短期財務狀況是否穩健。

香港會計師公會就早前港交所的發佈《上市發行人監管通訊》作出調查，綜合約460家上市公司資料，以滿分5分來計，評分只有2.1分；而額外披露評分更只有1.8分，兩者均不合格。

鄧苑儀表示在疫情下，大部份上市公司都面對很多不確定性，未來業務或需轉型，以應對現時的新常態，因而產生不少新形勢，例如在員工管理、供應鏈及客戶方面，對實則財務狀況有何影響。

留意存款與短債變動

上市公司未有充足披露財務資料，小股東往往處於被動位置。鄧苑儀則教路，投資者可以從年報的財務概況中，窺探公司財務狀況是否穩健。在資產負債表中，可查看已有負債中，短期負債有否增加，尤其是未來一年要償還的債務。同時，可查看現金存款水平有沒有明顯下降。假如兩者同時出現，未來一年未能償還債務的風險亦會隨之上升，對公司構成一定的財務壓力。

鄧苑儀（左）表示在疫情下，大部份上市公司都面對很多不確定性，未來業務或需轉型。

披露額外開支更為佳

她指出，不少上市公司只著重宏觀資料、對公司自身現金流評估等，但未來發展策略都沒有詳細提及。加上年報所披露的資料已經是「過去式」，對同屬投資者關注的未來發展亦應詳細披露。她建議公司於年報設章節，作獨立的詳細披露。同時她認為上市公司所公布的信息要更具體，如有關財務影響則最好量化計算。

舉例說，公司披露現時手上現金水平後，可一併披露現金足夠未來幾多個月營運。在開支上，除了營運及資本開支，會否有其他額外開支；又或是手上項目有否延遲，及因此而產生額外費用等。