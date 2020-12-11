中國加強推互聯網醫療　線上醫療概念股有望受惠　包括京東健康

12月10日，中國國家衛生健康委、醫保局、中醫藥管理局聯合發佈《關於深入推進「互聯網+醫療健康」「五個一」服務行動的通知》。隨著京東健康在港上市，有券商稱互聯網醫療板塊或將得到重新評估。

《通知》提出推進「一體化」共享服務，提升便捷化、智能化、人性化服務水平；推進「一碼通」融合服務，破解多碼並存互不通用信息壁壘；推進「一站式」結算服務，完善「互聯網+醫療」在線支付工作；推進「一網辦」政務服務，化解辦事難、辦事慢、辦事繁問題；推進「一盤棋」抗疫服務，加強常態化疫情防控信息技術支撐。

實際上，中國在互聯網醫療領域政策頻頻。此前，中國國家醫保局發佈《關於積極推進「互聯網+」醫療服務醫保支付工作的指導意見》。從「互聯網+」醫療服務醫保協議管理、醫保支付政策、醫保經辦管理服務、監管措施等方面明確「互聯網+」醫療服務醫保支付工作各項推進辦法。隨着科技生產力的快速發展，互聯網醫療正發揮着越來越大的作用。

京東集團在醫藥電商及互聯網醫療領域佈局多年，如今進入收穫期。（京東健康官網）

根據中國國家衛生健康委員會公布的數據，今年首季度公立醫院互聯網在線問診次數較去年同期增長17倍，預計到2030年中國健康與保健市場的數字化比例將從目前的3.7%提升到25.9%。從用戶數量來看，今年互聯網醫療用戶量已達到6.2億，接近移動互聯網用戶七成。

光大證券認為，新冠肺炎疫情期間消費者對互聯網醫療認知度快速提升，使用頻次大幅增加；在行業快速發展階段，用戶的問診習慣、行業的業態模式都將逐步豐富。其券商續指，隨着「互聯網+」醫保支付積極推進，互聯網醫療終迎3.0時代，多層次三醫聯動有望開啟，政策驅動下「互聯網+醫療」生態有望得到閉環。

京東健康（9618）於12月8日在港上市，加之阿里健康（0241）、平安好醫生（1833），這三家互聯網醫療巨頭形成「三足鼎立」。受疫情影響，線上醫療概念成市場追捧熱點，截至目前，阿里健康從歷史的股價低谷增長近10倍之多。

在業務和商業模式上，阿里健康與京東健康十分相似，因為兩者均是基於電商形式進行業務，均為B2B+B2C+O2O模式，主要業務包括在線問診、藥品零售、線上消費醫療等，收入主要來自在線藥房直接產品銷售+市場佣金+平台使用費，並且「賣藥收入」的佔比均超過九成。除此之外，阿里健康因為有支付寶和天貓兩條鉅額流量的天然加持，在年活躍用戶上擁有「大」的優勢。

平安好醫生應用程式於2015年4月正式上線後便一路高歌猛進，僅用短短三年就超越了尋醫問藥、好大夫在線、丁香園、微醫等一眾玩家，晉身互聯網醫療第一股。去年年底，平安好醫生被納入MSCI中國指數，成為互聯網醫療行業中唯一入選的個股。而平安好醫生的特點在於自建醫生團隊，採取較「重」的運營模式。

京東健康則是京東內部籌劃多年的產物。京東醫藥城起步時的主要商業模式是B2B+O2O，即依靠2014年上線的「藥京採」提供醫藥批發。也是在同一年，醫療健康業務作為京東集團獨立的業務線開始運營，逐步探索出了 「互聯網+醫療健康」的京東模式。