內地首11個月全國房地產開發投資　按年增6.8%至近13萬億元人幣

撰文：童木
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中國國家統計局今日（15日）公佈全國房地產開發投資等相關數據。11月份，房地產開發景氣指數為100.55，比10月份提高0.05點。
房地產開發投資完成情況
首11個月，全國房地產開發投資按年增長6.8%至近13萬億元（人民幣‧下同），增速比首10個月提高0.5個百分點。其中，住宅投資9.6萬億元，增長7.4%，增速提高0.4個百分點。
在東部地區房地產開發投資首11個月按年增長7.4%至6.8萬億元；中部地區投資增長3.6%至2.6萬億元；西部地區投資增長8.3%至近3萬億元；東北地區投資增長6.2%至5,245億元。
期內，在房地產開發企業房屋施工面積則按年增長3.2%，增速比首10個月提高0.2個百分點。房地產開發企業土地購置面積按年下降5.2%，降幅比1-10月份擴大1.9個百分點；土地成交價款13,890億元，增長16.1%，增速提高1.3個百分點。
商品房銷售和待售情況
首11個月，商品房銷售面積按年增長1.3%，增速比首10個月提高1.3個百分點。其中，住宅銷售面積增長1.9%，辦公樓銷售面積下降12.8%，商業營業用房銷售面積下降11.1%。
11月末，商品房待售面積49,287萬平方米，比10月末減少204萬平方米。其中，住宅待售面積減少201萬平方米，辦公樓待售面積減少34萬平方米，商業營業用房待售面積增加12萬平方米。
房地產開發企業到位資金情況
1至11月份，房地產開發企業到位資金171,099億元，按年增長6.6%，增速比1-10月份提高1.1個百分點。其中，國內貸款2.4萬億元，增長5.4%；利用外資154億元，下降4.7%；自籌資金5.7萬億元，增長7.9%；定金及預收款5.7萬億元，增長5.3%；個人按揭貸款2.7萬億元，增長10.6%。