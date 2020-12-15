黑天鵝盤點│去年估中兩單　渣打列明年八大驚奇預測

渣打銀行（Standard Chartered）全球研究主管羅伯特森（Eric Robertsen）12月15日發佈了金融市場經濟報吿，在這份報吿中，他預測人民幣在2021年兑美元匯率升至6，美國當選總統拜登（Joe Biden）辭職導致美股大幅回調、美元大跌等。

綜合媒體報道，在2019年的年度報吿中，羅伯特森開列的兩大「非零概率」事件在2020年成為了現實，包括美國聯儲局（Fed）減息，和金價觸及每盎司2,000美元；還預測標普500指數2020年將上漲20%，而指數於年內實際漲幅也非常接近。

羅伯特森2021年八年將會令人感驚奇事件：

渣打預料民主黨有機會贏得佐治亞州參議院議席，重新控制參議院。（資料圖片）

1、 美國民主黨贏得佐治亞州席位，控制參議院，並啟動針對科技行業的增稅和監管改革立法議程。這將導致科技股暴跌，美國國債收益率因供應擔憂而大幅上升。

渣打預料美元兌人民幣有機會跌至6算。（資料圖片）

2、 美元兑人民幣匯率跌至6。

渣打預料銅等大宗商品價格上升。（資料圖片）

3、貨幣和財政刺激推動全球經濟一個世紀以來最強勁的復甦。急於從實物資產中獲利的投資者和交易員將越來越多的資金轉移到銅等市場，從而推動銅價飆升50%。

OPEC各國為彌補財政資金或放棄供應配額，引發油價大跌至每桶20美元。（資料圖片）

4、 石油輸出國組織（OPEC）分裂。為了填補財政資金，石油出口國放棄了供應配額，OPEC的合作也隨之瓦解，其影響是油價將回落至每桶20美元。

渣打預料，歐洲央行支持經濟復甦的能力日益受到質疑，歐元兌美元將跌至1.06。（資料圖片）

5、歐洲財政刺激希望破滅。歐洲央行支持經濟復甦的能力日益受到質疑，因為其政策利率為零，資產負債表與國內生產總值（GDP）的比率接近100%。其影響是：歐元兑美元匯率到2021年年中將跌至1.06。

渣打預期一旦美國國會未能就財政計劃合作，下任財長耶倫或會透過美元貶值緩解金融狀況。（資料圖片）

6、美國財政部放棄強勢美元政策。當國會未能就一項財政計劃展開合作時，下任財長耶倫（Janet L. Yellen）會通過壓低美元匯率來緩解金融狀況，這可能導致美元暴跌15%。

新興市場或出債務違約。（資料圖片）

7、新興市場債務違約和主權降級。企業債務違約緩慢開始，然後蔓延到政府支持的實體，導致評級下調。這將導致新興市場股市2021年二季度下跌30%，全年表現將是2013年以來最差。

2020年12月14日，美國選舉人團正式選舉拜登為總統。（美聯社）

8、美國總統拜登辭職。拜登對未能彌合共和黨和民主黨之間的分歧感到失望，並承受着日益加劇的抗議和社會動盪帶來的壓力，被迫辭職，其職位由副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替。這將導致美股大幅回調，信貸息差擴大，美元加速貶值。