清科創業（1945）超購273倍　聶Sir：業務具稀有性　保守看升五成

清科創業（1945）下周一（12月21日）中午前招股，招股價介乎9至11元，歷史市盈率區間為65.7倍至83.3倍，每手400股，入場費4,444.3元，預期本月30日掛牌。綜合券商數據，孖展次日已經錄得120億元，超額認購逾273倍，其中富途借出39億，耀才借出32億元，輝立借出22億元等，認購反應如此熱烈，這股能否成2020年新股市場的「最後大肉籤」？

高瓴資本領投

清科創業主要通過私募通、投資界、項目工場及沙丘大學等平台，向股權投資行業的參與者提供數據、營銷、 諮詢及培訓服務。目前，公司主要收入來源是數據服務及營銷服務，佔收入77%。例如，集團旗下私募通有共23萬名註冊用戶，按月或按年向客戶收取訂閱報告的費用；營銷服務所得收入指通過的線上資訊平台，如投資界及線下行業活動進行全渠道營銷解決方案所得收入。

公司計劃發行4,000萬新股，約佔擴大後股本13.3%；90%為國際配售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。基石投資者合共認購2,440萬美元的股份，其中高瓴資本領投1,000萬美元，尚潤聖運認購990萬美元，Applause Team Limited認購300萬美元、SCEP Master Fund認購150萬美元。

上半年收入倒退15%

2017至2019年，清科創業收入分別為1.29億元（人民幣．下同）、1.64億元及1.67億元；淨利潤為1,840萬元、2,720萬元及3,450萬元。2020上半年，公司收入減少15%至3,980萬元；2019年及2020上半年分別虧損50萬元及510萬元。

中國股權投資行業高度分散，根據灼識諮詢報告，公司擁有中國股權投資行業服務平台市場3.1%的市場份額，而中國第二及第三大綜合股權投資行業服務平台分別佔3%及2.4%的市場份額。

報告又指，中國股權投資行業預期於2021年復甦，且市場規模預期將自2019年至2024年以9.3%的複合年增長率，增長至2024年的17,300億元，主要因IPO市場繁榮，私募股權投資人重新集中於以IPO作為退出策略，從而鼓勵發展股權投資行業，以及機構投資人數目增加，如私募股權投資及風險投資的數目持續增長。

聶Sir：保守看升五成

獨立股評人聶振邦表示，公司僅發售4,000萬股新股，扣除基石投資者，最終流通街貨或只有2,000多萬股，貨源集中度高，對股價有幫助。由於港股未有這類公司上市，基於行業稀有性，本身招股反應熱烈，基石投資者陣容，加上30多個前期投資者的投資成本較上市市值還要貴，保守看升五成，不排除市況氣氛好時，暗盤能有1倍升幅。

他指，股權投資行業部分受新股市場活躍度所影響，今年在疫情下，很多新股集中在下半年招股，新股上市數目較上半年料多約四成，但整年計仍少於平均水平，他預期，明年新股上市數目會顯著增多，對股權分析和相關服務的需求會增加，有利行業。