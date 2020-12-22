內房｜中國召開住建工作會議　六大點值得關注

中國住房和城鄉建設工作會議（簡稱住建工作會議）12月21日在北京召開。會議要求，2021年要重點抓好八個方面工作。主要包括：全力實施城市更新行動，推動城市高質量發展；穩妥實施房地產長效機制方案，促進房地產市場平穩健康發展；大力發展租賃住房，解決好大城市住房突出問題；加大城市治理力度，推進韌性城市建設；實施鄉村建設行動，提升鄉村建設水準；加快發展「中國建造」，推動建築產業轉型升級；持續推進改革創新，加強法規標準體系建設；加強黨的全面領導，打造高素質幹部隊伍。

據《21世紀經濟報道》報道，本次會議有六大點值得關注。

關注點一：「促內需」政策放在首位

2019年，住建工作會議在佈置下一年工作要點時，「著力穩地價穩房價穩預期，保持房地產市場平穩健康發展」被放在首位。而

分析人士 認為，由於房地產行業對上下游產業的強大拉動作用，一直被認為是促內需的重要抓手，但由於調控和金融風險等各方面因素，未來將逐漸從經濟發展的「推進器」轉變為「壓艙石」作用。而在新冠肺炎（COVID-19）疫情變化和外部環境存在諸多不確定性的背景下，通過新的方式促進內需、形成新的經濟增長點，或許已經成為了住房主管部門的首要任務。

關注點二：「三穩」未列入2021工作目標

在提及2021年的房地產工作時，住建工作會議要求，要穩妥實施房地產長效機制方案，促進房地產市場平穩健康發展。牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，全面落實房地產長效機制，強化城市主體責任，完善政策協同、調控聯動、監測預警、輿情引導、市場監管等機制，保持房地產市場平穩運行。

值得注意的是，在2020年的住建工作會議中，並沒有將「穩地價穩房價穩預期」列為2021年的工作目標。只是在總結2020年工作時稱，「在各方面共同努力下，房地產市場保持平穩運行，基本實現穩地價、穩房價、穩預期目標」。但在佈置2021年工作時，會議並沒有和2019年一樣，將「三穩」作為重要工作目標來確定，甚至並未提及。「三穩」作為維護房地產市場穩定的短期目標，或許已經讓位於長效機制的建立。

關注點三：事前、事後調控全程化

在談及長效機制時，會議稱，要「完善政策協同、調控聯動、監測預警、輿情引導、市場監管等機制」，這被認為是長效機制的具體組成部分。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，這個表述就把調控的事前和事後、市場化和行政化的手段等進行了結合，具有積極的作用。後續預計長效機制方面，四大價格監管體系會形成，包括一手房價格體系、二手房價格體系、租賃市場價格體系和地價監管體系會形成，具有積極的作用。

關注點四：住房保障體系重點改變

改革完善住房市場體系和保障體系，是近年來住建部門工作的一大主線任務之一。

本次會議則提到，加強住房市場體系和住房保障體系建設，加快補齊租賃住房短板，解決好新市民、青年人特別是從事基本公共服務人員等住房困難群體的住房問題。加快構建以保障性租賃住房和共有產權住房為主體的住房保障體系。擴大保障性租賃住房供給，做好公租房保障，在人口淨流入的大城市重點發展政策性租賃住房。規範發展住房租賃市場，加快培育專業化、規模化住房租賃企業，建立健全住房租賃管理服務平臺。整頓租賃市場秩序，規範市場行為。穩步推進棚戶區改造。進一步完善住房公積金繳存、使用和管理機制。

關注點五：政策性租賃房「補短板、保基本」

在本次住建工作會議佈置的相關工作中，租賃市場的表述字數達到252個字，僅次於城市更新的相關工作。

其中，在2020年和2019年的工作會議上，都強調了「重點發展政策性租賃住房」，顯然，這成為瞭解決住房問題的重要抓手。但值得注意的是，在2020年的表述中，加上了「在人口淨流入的大城市重點發展」這一限制條件。

關注點六：租賃政策調整

與中共中央經濟工作會議相似的是，此次住建工作會議再度強調了整頓租賃市場秩序，「規範發展住房租賃市場，加快培育專業化、規模化住房租賃企業，建立健全住房租賃管理服務平臺。整頓租賃市場秩序，規範市場行為。」

這顯然與2020年多個長租公寓暴雷有關，多位分析人士均認為，租賃市場的政策調整將會在2021年成為重點。