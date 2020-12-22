華爾街2021年美股預測大盤點　標普500最牛上望4400點！

回顧過去一年，去年底華爾街最樂觀的預測，竟不及今天的實際水平。有媒體報道指，在去年年底，華爾街對美股最樂觀的預測，亦只是標普500可見3600點，但近月指數已經站上3700點的歷史新高，而這個成績放在新冠肺炎疫情的大背景下看，就更不可思議了。

更甚的是，今年4月份彭博的調查顯示，華爾街預測標普500全年不會上漲，還會下跌11%；即便是在9月份中旬，《巴倫周刊》訪問的六名分析師預計標普500指數年底將僅為3492點。

而今年華爾街的機構已經相應發表2021年的預測，今次又能否扳回一仗、看得更準？

華爾街各大投行已就2021年作投資展望。（路透社）

四大最樂觀預測2021年美股

摩根大通：目標價4400點 EPS 178美元

摩根大通的策略師表示，進入到2021年，市場將迎來一系列積極的事件，包括廣泛的疫苗接種、經濟的持續重新開放、華盛頓迎來一個分裂的政府以及寬鬆的央行政策前景。

「股市正面臨着多年來持續上漲的最佳市場環境之一。」摩根大通策略師拉科斯·布亞斯（Lakos-Bujas）在報吿中稱。「隨着商業周期的擴張和風險的降低，前景變得十分明朗。我們預計，在企業盈利恢復和多倍增長的推動下，股票的融漲將持續至2021年上半年。」

他還指出，隨着圍繞疫苗分發、佐治亞州參議院競選結果以及額外貨幣和財政策略的不確定性開始消散，2021年美股的大部分漲幅會在年初出現。標普500指數可能會在年初觸及4000點，然後在年底前升至4400點。

摩根大通的策略師直言，股市正面臨着多年來持續上漲的最佳市場環境之一。（路透社）

高盛：目標價4300點 EPS 175美元

和摩根大通的策略師一樣，高盛也認為，疫苗將成為2021年股市最為關鍵的催化劑。

「對於經濟和市場而言，疫苗是比拜登政府的前瞻性政策更為重要的因素。」高盛策略師戴維·科斯汀（David Kostin）稱。

為了最大程度地提高潛在回報，並將風險降至最低，高盛策略師建議專注於對大流行最為敏感的股票上，尤其是那些「將從疫苗分發和經濟正常化進程中受益的高價值股」，此外還建議投資「具有長期增長前景的股票」。因此，該行建議增持信息技術、醫療保健、工業和板塊板塊。

高盛認為，疫苗是比拜登政府的前瞻性政策更為重要的因素。（資料圖片）

奧本海默：目標價4300點 EPS 175美元

奧本海默的預期是基於六個關鍵假設：首先，大部分民眾將接種疫苗；隨後，股票投資者將定價疫苗的成功；第三，至少有一名共和黨參議員將贏得1月5日的佐治亞州兩個參議院席位競選，從而保留共和黨對參議院的控制權；第四，美聯儲（Fed）將維持其極低利率，與寬鬆的貨幣政策保持一致；第五，國會議院最遲於2021年一季度推出財政刺激措施；最後，投資者的風險偏好將繼續青睞股票。

Piper Sandler：目標價4225點 EPS 172美元

雖然Piper Sandler認為標普500指數2021年也將突破4000點，但認為前方的道路比2020年的還要坎坷一些。

「鑑於最近股票的反彈幅度，以及對於疫苗快速推廣、刺激方案即將出台的預期，我們認為近期市場令人失望的風險仍然很大。」「疫情的惡化可能導致未來幾個月出現長時間的封鎖。」「這一背景將在2021年引發高於均值的波動性，而財政和貨幣政策將為市場提供底部。」Piper Sandler策略師克雷格·約翰遜（Craig Johnson）稱。

不過，他補充稱，隨着疫苗的到來，相信「樂觀情緒將佔據上風。」

美國銀行對美股的預測較為保守，標普500指數的目標價為3800點。（路透社）

兩大最「悲觀」預測

美國銀行：目標價3800點 EPS 165美元

美國銀行股票策略師薩維塔·蘇伯拉曼尼安（Savita Subramanian）認為，股市已經消化了經濟增長和企業盈利能力回升的預期，令2021年股票的上漲空間變得不大。即便投資者對於疫苗相關的樂觀情緒高漲，但潛在的負面催化劑也比比皆是。

「疫苗分發的執行風險、財政刺激措施的推遲和更長的封鎖期都是風險。如果股票風險溢價回到十年前的平均水平500-550個基點（目標為437點），那麼標普500指數將跌至3000-3050點。」

「當然，有幾個力量在支撐着股票：標普500指數的股息收益率是10年期美債收益率的3倍，而前者預計將在2021年增長。」

美國銀行更傾向於選擇價值股多於增長股，周期性股票多於防禦股，小盤股多於大盤股，因為它們都可能受到經濟復甦後的更大幅提振。

大摩建議減持防禦性的必需消費品及公用事業類股。（新華社）

摩根士丹利：目標價3900點 EPS 193美元

摩根士丹利預計，2021年擅長擇股的投資者將是贏家。「經過一年的大幅波動之後，2021年的焦點將是哪家公司能夠實現盈利增長。」摩根士丹利分析師邁克爾·威爾遜（Michael Wilson）在報吿中稱，

同樣，該行也更看好那些與經濟重新開放、經濟復甦息息相關的周期股票，且明顯傾向於小盤股，稱在復甦期間小盤股往往能跑贏大盤。

「我們仍然增持金融板塊，認為利率上升和信貸改善將帶來積極的上行推動力；鑑於需求反彈、盈利增長及通脹保護，增持原材料和工業板塊；考慮到GARP（按合理價格增長）的特徵以及政治不確定性消退後重新評估的潛在可能，增持醫療保健板塊。」

摩根士丹利還將信息科技板塊的股票評級從「減持」上調至「持股觀望」，維持對非必需消費品行業的「持股觀望」評級，並「減持」防禦性的必需消費品及公用事業類股。