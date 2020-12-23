小額貸款「花唄」調降年輕用戶額度　螞蟻集團：倡導更理性消費

內媒報導，內地部分網友稱在螞蟻集團小額貸款「花唄」的額度被下調到2,000元或3,000元人民幣，螞蟻集團今日（23日）就此回覆稱，花唄近期正調整部分年輕用戶的額度，倡導更理性的消費習慣。

「花唄」是螞蟻集團推出的依託於場景的信用消費工具，用戶在消費時，可以使用其額度享受「先消費，後付款」的購物體驗。花唄最初的應用場景集中在淘寶和天貓，隨後擴展到停車繳費、出行、醫院、餐飲、超市等。

11月2日，銀保會監、央行就《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》公開徵求意見，着力於規範網絡小貸業務此前存在的風險和問題。銀保監會消費者權益保護局局長郭武平隨後撰文稱，與持牌金融機構相比，金融科技公司更加依賴購物、交易、物流等行為數據，更多依據借款人的消費和還款意願，缺乏對還款能力的有效評估，往往形成過度授信，與場景誘導共同刺激超前消費，使得一些低收入人群和年輕人深陷債務陷阱，最終損害消費者權益，甚至給家庭和社會帶來危害。

12月15日，螞蟻集團董事長井賢棟在其暫緩上市後首次公開發言中表示，在暫緩上市後的一個多月，在監管的指導下螞蟻集團全力做好暫緩上市的善後工作，並對照監管部門的要求，照鏡子、找不足、做體檢，積極配合監管，進一步落實監管要求。

阿里巴巴（9988）今日收市股價下跌0.16%，收報248.4元。