萬達體育擬1月29日從美退市　上市不足2年暴跌逾70%

12月23日晚間，中國前首富王健林實控的萬達體育公吿稱，董事會同意從美股納斯達克退市，萬達集團的全資子公司萬達體育傳媒（香港）將收購萬達體育所有A類股份，公司預計在2021年1月29日退市。

據中國騰訊網12月24日報道，2019年7月26日，萬達體育正式登陸納斯達克全球精選市場，當時的首次公開招股（IPO）價格每ADS為8美元，融資額1.904億美元。

相比之下，截至2020年12月22日收盤，萬達股價為2.25美元，較之8美元的IPO發行價下跌了71.88%。上市當天，萬達體育股價暴跌35.5%，自此以來就開始了一路下跌的進程，到如今股價從未站上過8美元。

承載著王健林2020年創造10位數（10億級）淨利潤的宏願，萬達體育上市後便遭遇債務壓頂，公司市值也從7.3億美元縮水至3.13億美元。

12月1日，萬達體育三季報披露，其營收連續三個季度下滑，按年下降42%至9,123萬歐元。其中，大眾參與賽事、觀賞性運動、媒體製作服務三大板塊分別下挫87%、36%及20%。

得益於萬達體育出售世界鐵人公司回籠的7.3億美元，其三季度歸屬母公司股東淨利潤為156萬歐元，債務也從二季度的6.59億歐元減少至4.1億歐元。萬達體育首席財務官廖宏輝表示，將精簡運營和人手，以保存現金流及盈利能力。

在賣掉鐵人公司之後，萬達體育董事會主席張霖旋即宣佈離職，回歸萬達地產，萬達老將曾茂軍接任。

至此，萬達體育的核心資產僅剩盈方體育傳媒集團以及萬達體育中國公司。盈方手中還握有2022年世界盃獨家轉播售賣權，不過其與國際足聯的合約也將於2022年結束。此前，盈方宣佈將參與意甲轉播權的競標，但至今未果。