深圳預計今年GDP突破2.8萬億元人幣　位居亞洲城市前五

連續三年坐穩中國國內地區生產總值（GDP）「第三城」的深圳市於近日披露了2020年預計達到的經濟目標。

12月22日，深圳市第六屆委員會第十七次全體會議召開。全會聽取和討論了王偉中同志代表市委常委會所作的報吿，審議通過了《中共深圳市委關於制定深圳市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》。

據《深圳特區報》12月24日報道，深圳市委六屆十七次全會提出了深圳市到二〇三五年的遠景目標：建成具有全球影響力的創新創業創意之都，成為中國建設社會主義現代化強國的城市範例，率先實現社會主義現代化。

成為高質量發展高地，城市綜合經濟競爭力世界領先，經濟總量、人均地區生產總值在2020年基礎上翻一倍；成為法治城市示範，建成一流法治政府、模範法治社會，營商環境位居全球前列，城市治理體系系統完備、科學規範、運行高效；成為城市文明典範，開放多元、兼容幷蓄的城市文化特徵更加鮮明，城市品位、人文魅力充分彰顯，時尚創意引領全球；成為民生幸福標杆，實現幼有善育、學有優教、勞有厚得、病有良醫、老有頤養、住有宜居、弱有眾扶，市民享有更加幸福安康的生活；成為可持續發展先鋒，碳排放達峰後穩中有降，成為人與自然和諧共生的美麗中國典範。

昨日（23日），微信公眾號「深圳衛視深視新聞」披露了深圳市委六屆十七次全會對深圳「十三五」期間經濟社會發展成就的總結概述。消息提到，深圳預計2020年地區生產總值突破2.8萬億元人民幣、居亞洲城市前五位，進出口總額突破萬億元，其中出口額實現內地城市「二十八連冠」；地均、人均地區生產總值居內地城市前列，單位地區生產總值能耗、水耗居全國大中城市最低水平。

目前，深圳今年首前三季度已實現地區生產總值逾1.9萬億元。