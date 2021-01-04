恒生﹕錢果豐將退任董事長一職　由利蘊蓮接任　成為首位女董事長

恒生銀行（0011）宣布，錢果豐會在今年第2季股東周年大會結束後，不再擔任董事長﹑提名委員會主席，以及薪酬委員會委員，以便有更多時間專注其個人事務及興趣。

同時宣布會由該行獨立非執行董事利蘊蓮接任董事長﹑提名委員會主席，以及薪酬委員會委員，有關變更會在2021年股東周年大會結束時生效。

該行指出與錢果豐之間並無任何意見分歧。

恒生指出錢果豐從2007年獲得有關委任，衷心就對方的傑出貢獻及英明指導作感謝，又指出對方出色的領導才能及努力不懈的敬業精神，協助該行渡過千變萬化且充滿挑戰的經濟狀況及營運環境，包括2008年的環球金融危機，及自2020年初起的新冠肺炎疫情。

利蘊蓮﹕祝願錢果盛事事順利

錢果豐表示：「我對恒生在過去 13 年取得的成績感到十分自豪。我們成功邁步向前，尤其洞悉數碼時代商機，在市場上擁有競爭優勢，透過推出切合客戶不斷轉變的生活模式及需要的服務方案，持續提供卓越的銀行服務。縱然面對目前不明朗的經濟環境，我們在營運上亦展現出高度的靈活性及適應力。我有信心憑藉我們在香港及大灣區的優勢，恒生將會隨着經濟復甦，進㇐步在區內拓展業務。」

「我希望藉此機會衷心恭賀利女士。與利女士工作多年，我深信她對市場豐富的經驗及遠見，將有助帶領恒生的成就更上㇐層樓。」

成為首位女董事長的利蘊蓮指出：「獲董事會委任為下任董事⾧，我深感榮幸。錢博士對恒生於香港及內地的持續發展作出了寶貴貢獻。在他的領導下，恒生得以維持穩固的財務基礎、雄厚的資本實力以及龐大的客戶數目。我在此祝願他事事順利，展開人生新㇐章。」

「數碼時代推動銀行業務轉型，令銀行服務與客戶的日常生活愈趨融合。能夠在此刻出任董事⾧㇐職，我感到十分高興。恒生植根香港，擁有獨特品牌，對香港社會大眾作出⾧久的貢獻不曾改變。在短期而言，我們會致力支持香港的經濟復甦。」