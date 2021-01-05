美銀預測十年內太空經濟規模可達萬億美元級別　關注14隻美股

美國銀行發佈了研究報吿，詳細解釋了為何太空經濟的規模，在未來十年內有望增長到1萬億美元級別。

美銀分析師愛潑斯坦（Ron Epstein）表示，太空經濟在未來十年內就將增長到超過1萬億美元的水平。雖然新冠病毒疫情導致了一些上市和未上市機構（Arianespace、Rocket Labs、ESA）的計劃被迫延遲，但是疫情並未對行業投資的總體前景造成任何實質性損害。」

美銀報告預期，美國太空軍支出會推動太空經濟發展。（美聯社）

美太空軍支出成增長動力

市場發展的主要驅動力將是來自美國太空軍支出的增長。這一新的軍種是2019年在美國空軍架構下組織起來的，國防部希望能夠為美國的太空武裝力量籌措更多的資金。

愛潑斯坦寫道：「在美國，國防支出過去十五年來一直是穩步增長的，而最主要的受益者正是各種上市和未上市的相關企業。」

美國國防部提出的2021年預算案要為太空軍撥款超過150億美元，愛潑斯坦指出，「這些數字在未來幾年還將繼續增長，而政府能夠提供給上市和未上市太空承包商的合同自然也是水漲船高」。

愛潑斯坦指出，商務部長羅斯（Wilbur Ross）一直專注於確保美國在太空經濟當中的領先地位，而這也為各相關企業和機構提供了巨大的機會。

商業太空部門成本下降

伴隨太空技術的進步，企業的成本也得到了極大的降低。愛潑斯坦指出：「第一階段發射火箭可重複使用，使得商業太空部門的成本得到了全面降低。」

為行業指明發展方向的，自然是標誌性的SpaceX。「如果他們的數據準確的話，SpaceX的獵鷹9火箭每次重新配置助推器和整流罩，再度使用，都可以節省下2,000萬美元之多。」愛潑斯坦寫道，「如果一枚火箭終生能夠完成十次發射飛行，以當前價格水平計算，這家公司就可以剩下超過1.96億美元。」

若獵鷹9號火箭的配件能再度使用，可降低每次發射成本。（資料圖片）

不過，太空行業也依然存在不少風險。比如，行業商業化直接導致了大量空間碎片的出現。這不免讓重視環境、社會和公司治理（ESG）理念的投資者大為不滿。

盈利能力和安全性的挑戰也將長期存在。愛潑斯坦解釋道，許多專注於這一領域的企業之所以沒有上市，和巨大的風險及現金流變數也有直接關係。

雖然如此，還是有眾多上市公司有着可觀的航天行業敞口，下面就是美銀專門選出的十四隻相關股票。

敞口巨大：

波音（BA）

諾斯洛普（NOC）

洛克希德馬丁（LMT）

敞口中等：

通用動力（GD）

Harris Corp Registered SHS（LHX）

敞口較小：

The Babcock & Wilcox （BWXT）

Booz Allen Hamilton （BAH）

HEICO （HEI）

Hexcel （HXL）

Mercury Systems （MRCY）

Parsons Corporation（PSN）

雷神（RTX）

SPX（SPX）

Transdigm Group（TDG）