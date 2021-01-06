新冠肺炎│2020年英國新車銷量挫近3成　創二戰以來最大降幅

在新冠肺炎疫情影響下，英國汽車銷量2020年大幅下滑，2021年的英國經濟也將面臨大幅衰退的風險。

綜合媒體報道，英國汽車製造商和經銷商協會（SMMT）今日（6日）發佈的數據顯示，2020年英國新車銷量下滑近3成至163萬輛，是自1992年以來新低，並創下自1943年以來最大年度降幅，因疫情封鎖措施對汽車業造成嚴重衝擊。2020年4月份英國疫情爆發，隨即實施全國性封鎖的首個整月，新車銷量一度暴跌了97%。

英國汽車製造商和經銷商協會首席執行官麥克·豪斯（Mike Hawes）表示：「我們在三個月到四個月的時間裏損失了近75萬輛的銷量，再也沒有挽回。」

2020年12月19日，在英國新的四級限制措施實施之前，購物者戴着口罩走在攝政街（Regent Street）。（美聯社）

值得關注的是，受假日季感染病例持續飆升的壓力影響，1月4日英國首相約翰遜（Boris Johnson）在電視講話中宣布，英格蘭地區即將進入2020年3月以來最嚴苛的封鎖階段。根據新的封鎖措施，全英格蘭的民眾被勒令從2021年1月5日開始留在家中，封鎖措施將持續至少7周，2月22日之前不會放鬆任何管控。根據英國政府網站數據，截至1月4日，英國總感染病例數為271萬，過去7天報吿的感染人數超過38萬。

據《一財網》報道，由於新的封鎖，二次衰退看似越來越不可避免。英國智庫決議基金會預計，到復活節前英國的國內生產總值（GDP）將比英國預算責任辦公室（OBR）在2020年11月的預測值少6%，增長率被削減至4.3%。

啤酒與酒吧協會CEO憂倒閉潮將至

一項針對90多位知名經濟學家的調查顯示，英國經濟要恢復到新冠肺炎疫情前的規模至少需要18個月（即到2022年下半年或更晚）。經濟合作與發展組織（OECD）在2020年12月初公布的預測認為，除了阿根廷之外，英國的經濟增速排在所有主要經濟體之後。

英國零售業聯合會首席執行官迪金森（Helen Dickinson）表示，零售業已經失去了17.8萬個工作崗位，這些企業面臨每周損失20億英鎊的銷售額，若沒有額外的支持，將會流失更多的工作崗位。英國啤酒與酒吧協會首席執行官Emma McClarkin認為，在假日季的低迷消費後，除非政府給予更大的一籃子財政支持，否則新一輪封鎖意味着企業倒閉潮即將到來。