新冠肺炎│世界銀行：疫情或導致全球經濟進入「失落的十年」

世界銀行（World Bank）在疫情前就已經下調了從2020年開始的10年全球增長預測。世界銀行於1月5日表示，疫情正加劇這一趨勢，提高了未來出現「失去的十年」的可能性。

《華爾街日報》1月6日報道，世界銀行半年發佈一次的《全球經濟展望》（Global Economic Prospects）報吿將此次長期下調歸因於疫情相關不確定性導致貿易和投資減少，以及教育中斷，後者將阻礙勞動生產率的提高。

世界銀行公平增長、金融與制度代理副行長高斯（Ayhan Kose）表示，「如果歷史可以作為借鑑，我們認為，除非有實質性的改革，否則全球經濟將進入一個增長結果令人失望的10年。」

世界銀行半年發佈一次的《全球經濟展望》報吿將此次長期下調歸因於疫情相關不確定性導致貿易和投資減少，以及教育中斷，後者將阻礙勞動生產率的提高。（資料圖片）

在疫情前，世界銀行曾預測，由於人口老齡化和生產率增長放緩，2020年至2029年之間的全球潛在增長率將從上一個10年的年均2.5%放緩至2.1%。1月5日，世界銀行將這項預測下調至1.9%。潛在產出假設世界經濟在充分就業、充分利用產能的情況下運行。

世界銀行表示，全球經濟在2020年收縮4.3%後，今年有望增長4%。該2021年預測比去年6月的預測低0.2個百分點，反映出新冠疫情再度肆虐和對經濟活動採取新一輪限制的影響。

就新興市場和發展中國家而言，世界銀行目前預計，2020年至2029年期間的年均增長率為3.3%，低於疫情前預測的4%和上一個十年期間的5%。世界銀行的使命是通過向發展中國家提供貸款，以及透過建議來減少貧困。

「世界不能等着每個人都接種疫苗，從而避免讓全球經濟經歷又一個失落的十年」高斯說。「這意味着政策制定者需要採取行動，並且大力推行，越過疫情造成的影響。」

他又呼籲進行投資，以改善技術、醫療健康、教育、環境等方面，又提及改善治理和債務透明度，特別是在新興和發展中經濟體。

世界銀行表示，2020年全球經濟下滑4.3%，略微好於此前的預期，主因是發達經濟體在積極的政府刺激措施的支持下萎縮幅度較小，而中國的復甦起了一定作用。（VCG）

2021年的下調主要反映了發達經濟體的增長放緩，目前預計美國將增長3.5%，低於世界銀行去年6月預測的4%。預計歐元區增長3.6%，低於之前預測的4.5%。受中國數據的提振，預計新興市場經濟體2021年將增長5%，高於此前預測的4.6%。世界銀行預計，作為世界第二大經濟體的中國今年將實現7.9%的經濟增長，而去年中國經濟的增速為2%；2020年中國是唯一一個能避免經濟萎縮的主要經濟體。

2020年全球經濟下滑4.3%，略微好於此前的預期，主要原因是發達經濟體在積極的政府刺激措施的支持下萎縮幅度較小。世界銀行表示，中國的復甦也起到了一定作用。