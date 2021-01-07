駿隆：2020年強積金全年回報不跌反升錄11.8%　預計今年回報6至8%

駿隆強積金顧問有限公司今早在記者會表示，雖2020年全球受新冠肺炎疫情影響，恒生指數大受影響而下挫，但強積金全年回報不跌反升錄11.8%雙位數回報，人均賺近2.7萬港元。預計2021年，回報可達6至8%，持續看好大中華股票基金及美股股票基金可延續上年熱度。

截至 2020年12月31日，駿隆強積金綜合指數全年上漲28 點（11.8%），報257點。三大主要指數錄得不同程度的升幅，股票基金指數升50點（15.7%），報 365 點；混合資產基金指數升29點（13.2%），報253點；固定收益基金指數升3點（2.7%），報 129 點。疫苗的推出令市場投資氣氛持續改善，帶動強積金市場於12月表現造好。月內強積金每人平均盈餘8,267港元，全年人均賺26,920元。

疫苗的推出令市場投資氣氛持續改善，帶動強積金市場於12月表現造好。月內強積金每人平均盈餘8,267港元，全年人均賺26,920港元。（駿隆提供）

駿隆：持續看好大中華地區股票基金

駿隆表示，由於中國疫情已經受控，並且經濟的基本面良好，中國消費者所儲存的購買力，或為中國經濟帶來不俗的回復及增長。其次，積金局納滬深交所為「核准證券交易所」，令強積金可買 A 股多於一成，令強積金基金增加彈性及可以納入更多優質的股票。預期台灣股市同樣做好，台積電佔台股大盤比重為30%，從去年年初起，累計回報已達80%，相信台積電與台灣電子股仍於下年受惠。港股方面，屬較落後股市，有望受惠於美國上市的中概股票回流，令其股市持續回升。

駿隆集團常務董事陳銳隆表示，市場預期央行量寬及財政政策措施將維持，令股市表現與經濟基本因素情況出現持續脫鈎。預期疫苗可大規模生產時，舊經濟板塊將會持續改善，投資者要留意疫情及疫苗對經濟及股市的影響。低風險投資者需留意有兩大因素會影響債券價格，第一是世界各地推出持續的量化寬鬆，其次是預期經濟復甦將帶來的通漲預期，或會令長期債息推升，令債券回報將有更大的波幅。長線投資者可據自身風險承受能力，分段吸納大中華及美國股票類別基金。

陳銳隆預期，大中華地區及美國股票將有更佳回報。美股方面，因美國大選已經塵埃落定，預期即將上任的拜登及其團隊或不會對中國持續強硬對抗，減輕市場的不確定性。（駿隆提供）

另外，陳銳隆預期，大中華地區及美國股票將有更佳回報。美股方面，因美國大選已經塵埃落定，預期即將上任的拜登及其團隊或不會對中國持續強硬對抗，減輕市場的不確定性。市場預期耶倫（Janet Yellen）將成為財政部長，她或將持續推出政策令美金持續走弱，而美國十年期國債已由0.6%的低位反彈至0.9%，隨著疫苗的推出，舊經濟股會有推動大市的作用，美國消費者儲存的消費力或將使用。

呼籲成員今年應留意三大要素

駿隆預期2021年，強積金回報有望達到6至8%的水平，而回報將受三大要素影響，分別為大中華地區表現、疫苗效應與舊經濟版塊復甦速度，以及環球政府和央行財金政策。執行董事王玉麟同時提醒，強積金回報表現是僱主及僱員共同努力的成果，僱主需揀選表現良好的計劃，而僱員亦需主動管理，方可獲取平均甚至更理想的回報；相反如廣大強積金成員對強積金缺乏管理，全港平均回報將現較低水平。