瑞銀料今年滬深300指數可升13%　並提7大市場展望

《澎湃新聞》周一（11日）報道，第二十一屆瑞銀大中華研討會在上海舉行。瑞銀專家說，樂觀預期滬深300在2021年漲幅為13%，在行業配置方面，最低配的行業為金融，其次為互聯網。

瑞銀集團主席魏柏昂表示：「中國經濟在去年脱穎而出，成為唯一沒有衰退的主要經濟體。中國率先克服危機，並通過嚴格的危機管理，迅速遏制了疫情，重塑了製造業基地，從而滿足了全球對居家辦公用品和醫療防護裝備暴漲的需求。儘管面臨人口老齡化和外部挑戰，我們預計中國在未來多年仍將是全球經濟增長的最大貢獻者。我們預計中國經濟今年增長8%以上，明年增長6%。」

對於2021年中國股票的投資主題，瑞銀認為有四個：中國居民提高股票敞口、周期性復甦已在2020年三季度開始、行業龍頭強者愈強、全面創新可能寫進「十四五」規劃。

瑞銀中國策略主管劉鳴鏑表示，樂觀預期滬深300在2021年漲幅為13%，恒生指數為9%。「去年三季度經濟增長見底，伴隨着貨幣政策正常化，預計中國今年GDP增長達8.2%。居民家庭或提高對股票、基金、保險的配置，龍頭股投資仍然非常重要，且具有可操作性；最看好的行業一是材料，二是電信。電信在港股是非常被低估的。」她進一步指出，創新不僅限於互聯網，還可關注新能源汽車、可再生能源、5G高端裝備製造以及醫藥等領域。

投資者取態轉變 漸投向股票資產

針對近期A股機構抱團龍頭個股現象，瑞銀證券A股策略分析師孟磊表示，機構抱團短期內不太可能很快瓦解，但是部分股票或者部分板塊龍頭的估值會面臨一定的盤整壓力，一方面因為龍頭公司的盈利增速比整個行業快非常多，利益驅動股價盈利引起行業關注；另一方面因為居民投資從無風險收益產品向股票轉移，這需要通過基金或機構投資的方式實現。

同時，瑞銀還提出2021年市場前景七大展望，其中包括：對於新冠疫苗的期望將促進經濟活動與出行；中國將以結構性改革為主，重視科技自立與內需；中國進一步開放，尤其是在金融服務和資本市場方面的開放；在美上市企業回歸中國香港進行二次上市趨勢不減；人民幣將保持相對強勢，交易範圍更廣。