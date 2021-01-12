「新債王」岡拉克批美股估值已高得離譜　僅靠美聯儲支撐

DoubleLine Capital創始人、有「新債王」之稱岡拉克（Jeffrey Gundlach）於周一（11日）稱，對美股相對於歷史水平的高估值表示擔憂，並認為通脹上升可能會打擊今年的投資者。

據《新浪財經》今日（12日）報道，岡拉克表示：「目前美股的估值高得離譜，而且受到大量刺激措施的支撐。」

岡拉克補充道，使美股漲勢保持下去的顯然是美聯儲將利率維持在近零水平，並承諾繼續保持不變，這「使（股市）估值達到了創紀錄的高水平。」

稱新興市場表現優於美股

岡拉克還指出，已經保持了約十年的幾種趨勢正在發生逆轉。新興市場開始跑贏美國，價值引領增長，資產負債表較弱的企業跑贏了資產負債表較強的企業。

他說：「情況肯定正在改變。美國十年來一直是表現最佳的市場，其領導地位似乎已經倒退了。很多事情都在變化。我懷疑這不是短期現象。」

另一個可能對股市造成壓力的變化是，隨着美聯儲承諾保持低利率和實施貨幣刺激計劃，通脹可能上升。

料第二季通脹將升至3%

岡拉克援引了芝加哥聯儲主席查爾斯·埃文斯（Charles Evans）在1月4日發表的評論。埃文斯稱：「越是將通脹提高到2%以上，市場就會明白，是的，我們將贏得勝利。」

岡拉克預計，美國5、6月份的CPI將達到3%。他說，如果這種情況發生的話，通脹將「真正改變遊戲規則」。