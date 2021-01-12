安盛投資管理料內地今年GDP增長8%　偏好亞洲高收益債

安盛投資管理發表2021年亞洲及中國市場展望，指中國宏觀經濟走勢將受到公共衞生狀況、實體經濟和北京政策的正常化推動，隨着增長勢頭恢復，加上基數效應，預計2021年GDP增長率將顯著反彈至8%。經濟政策亦將朝正常化方向邁進，但政府將採取審慎態度，確保政策的連續性、穩定性和可持續性，並避免因政策突然轉變而引起不必要的經濟波動。

安盛又認為，美國候任總裁拜登上台後，美國政府的外交政策或將更具可預測性，有助於緩和中美關係，特別是在貿易方面，然而核心科技和金融主導地位的競爭將可能繼續，地緣政治摩擦亦然。

安豐認為，疫情面世有助亞洲國家出口至已發展市場。（資料圖片）

對亞洲股票前景仍感樂觀

安盛對亞洲股票市場前景維持樂觀，該區經濟將在外在因素支持下繼續復甦。隨着疫苗推出，已發展市場將逐漸恢復，從而增加對亞洲出口的需求。該行預期經濟活動將持續正常化，為受疫情影響最嚴重的領域，如旅遊及酒店業，帶來提振作用。

中國股票仍具吸引力，因中國經濟的復甦在區內最迅速。作為疫情下的最大受益者，電子商務等「新經濟」行業增長更迅猛。中國將更重視醫療保健等領域，從而提高投資者的關注及興趣，推動可再生能源發展的政策亦將產生新的投資機會。但某些行業的監管風險增加，最明顯的是金融科技，以及一些被指壟斷的互聯網企業。

A股將繼續吸引外國投資者。在美國上市的中國企業面對監管環境方面的不確定性，將增強香港作為中國企業上市目的地的吸引力。外國投資者對A股市場的了解及興趣日深，並越來越熟悉投資途徑。全球投資銀行對A股市場的研究覆蓋亦有增強，為外國投資者提供更大信心。

疫情加快電商及醫療保健行業發展

安盛續指，科技仍將是他們的投資重點，今次疫情很大程度確認並加速了多個長期趨勢，例如電子商務和醫療保健，科技在生活各方面日漸普及，持續推動新的工作和生活方式。部分行業直接受益於在家工作趨勢，5G和物聯網的發展也將帶來更多投資機會。

亞洲信貸市場方面，安盛指與亞洲投資級債券相比，更偏好亞洲高收益債，因為息差已回升超過400個基點。但疫情使低質素的信貸暴露無遺，信貸質素亦變得更參差不齊。BB級高收益企業債，以及整體投資級別債券的價格較貴，但其表現較穩定。印尼企業債息差預計將繼續收窄，高Beta值的高收益中國房地產債亦然，可是亦應謹慎對待高槓桿、資金短缺的企業。投資級別方面，仍存在投資機會的領域為數不多，且主要集中在中國。

安盛料人民幣走勢強勢，今年兌美元介乎6.4至6.5。（資料圖片）

姚遠：禁止投資中資股對美國不利

安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，去年人民幣走強，主要是疫情之際工廠仍在生產，促使貿易盈餘高企，加上利息水平較高，吸引資金流入在岸債券。他預計人民幣升勢動力持續強勁，今年兌一美元介乎6.4至6.5水平。

對於國際指數公司、美資行相繼終止買賣部分中資股，姚遠認為，資本在全球範圍內流動是沒有邊際，很多中國公司已為上市香港做好準備，若投資者想投資該些公司，資金便會來港，故美國金融脫鈎中國，對美國不利。至於拜登上任美國總統會否扭轉這些情況，姚認為，他會優先處理本土疫情，用財政政策刺激本土經濟，相信與中國的關係並非其首要焦點。