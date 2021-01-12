中國央行：2020年人民幣貸款增加近20萬億元

中國央行1月12日公佈了2020年金融統計數據，顯示2020年全年人民幣貸款增加近20萬億元人民幣﹙下同﹚。

根據中國央行官網1月12日公佈的數據顯示，2020年全年人民幣貸款增加19.63萬億元，按年多增2.82萬億元；全年外幣貸款增加802億美元，按年多增881億美元。

初步統計，2020年末社會融資規模存量為284.83萬億元，按中國央行：2020年人民幣貸款增加近20萬億元年增長13.3%，其中對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為171.6萬億元，按年增長13.2%。

2020年全年社會融資規模增量累計為34.86萬億元，按年多增9.19萬億元，其中對實體經濟發放的人民幣貸款增加20.03萬億元，按年多增3.15萬億元。

中國央行行長易綱1月8日表示，中國沒有採用零利率或負利率，也沒有實施量化寬鬆政策，作為少數幾個實行正常貨幣政策的主要經濟體，中國遠離使用大量的刺激政策。

易綱指出，中國將使用廣泛的貨幣政策工具，將流動性維持在合理的水準，並確保廣義貨幣供應和社會融資的增長基本與名義經濟增長相匹配。未來中國為向中小企業以及在技術創新和綠色發展等方面提供更多財政支持。