堪薩斯儲銀行長：揣測何時收水屬為時過早　對今年經濟前景樂觀

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Esther George對2021年的經濟前景表示樂觀，同時認為現在猜測聯儲局何時回撤貨幣政策支持「為時過早」。

《騰訊證券》報道，George在12日的講稿中表示「委員會認同，在做出調整之前，在實現高就業和2%的平均通脹目標方面，還需要進一步的實質性進展，」她稱，「這種觀望方式將指導貨幣政策的發展軌迹。」

George表示，最新數據顯示，由於疫情復發和財政支持的不確定性，2020年末經濟陷入停滯。最近通過的財政刺激措施，較低的庫存和疫苗推出，表明2021年經濟將更強勁。

「我對2021年將是經濟持續復甦的一年感到樂觀，儘管並非不會有坎坷。」她表示。疫苗分發的延誤或中斷仍然是「前景最重大的風險之一」。

George被認為是通貨膨脹的鷹派，她對2021年通脹上漲的預期有積極的解讀。

「這種情況並不意味着通貨膨脹上升是近期的威脅，而是通貨膨脹可能比某些人預期的情況更快地接近委員會的平均通貨膨脹目標。」她說道。

George表示，大流行病可能會留下長期的傷疤，「儘管有樂觀預期認為會出現迅速反彈，但負面影響持續存在並不令人意外」。

George在2021年在聯邦公開市場委員會沒有貨幣政策投票權。