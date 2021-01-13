中國萬億元人民幣GDP城市數目增至22個

2020年，雖然新冠肺炎疫情一度影響了中國各城市的經濟發展，但是各地依然交出了漂亮的答卷，預計中國萬億元（人民幣‧下同）國內生產總值（GDP）城市俱樂部將迎來最大擴容潮。

《上海證券報》1月13日報道，近日，中國各地開始了一波地方經濟數據的大盤點。目前，合肥、南通、泉州、福州、西安等城市發佈消息稱，2020年GDP突破萬億元，正式躋身萬億元城市俱樂部。

如果加上此前已經跨入萬億元俱樂部的17個城市，中國內地萬億元GDP城市的數量將首次達到22個。

這一輪，最早宣布進入萬億元俱樂部的城市是福州。2020年11月，官方披露，福州預計2020年GDP邁過萬億元「大關」。前不久，媒體先後披露，2020年泉州、合肥、南通和西安的經濟總量有望突破萬億元大關。

博覽財經首席經濟學家李宏圖接受採訪時表示，儘管福州、泉州、南通、合肥、西安2019年GDP就接近萬億元，但對於一個城市來說，GDP正式過萬億元仍然是一個非常重要的節點，這意味着經濟發展達到了一個新的高度。

2019年城市GDP數據顯示，中國有7座城市是9,000億元級城市，它們分別是：泉州、東莞、濟南、合肥、福州、南通、西安。目前，在這7個「準萬億元人民幣GDP城市」中，濟南和東莞還沒有透露任何消息。業內人士預計，這些城市最早2020年、最遲2021年會成功衝關萬億元。如果不出意外，到2021年，中國內地萬億元城市俱樂部將會擴容到24個。