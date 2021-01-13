MeWe「三無」賣點硬撼Facebook　吸金力打折扣　專家︰上客量搭夠

本港近日興起一股社交平台「搬家」潮，說的是不少Faceebook用戶，轉投MeWe這個主打「無廣告、無間諜軟件」的新地盤。

Facebook面世16年，已發展為成熟的社交平台巨頭，市值達到7,150億美元，建立起成熟的商業模式，廣告收入佔公司總收入逾98%。MeWe火速走紅，上演「大衛戰歌利亞 」，更劍走偏鋒，一開始便放棄廣告收入，改走訂閱模式，又是否行得通？

Facebook於2014年斥資190億美元收購WhatsApp，母子公司近日宣布打算共享用戶資料，包括電話號碼、相片、聯絡人資料、IP等。事件惹起不少網民反彈，本港近日也因而捲起轉用MeWe的浪潮。

MeWe成立之初，已揚言對撼社交平台巨頭Facebook。﹙資料圖片﹚

「三無」成賣點 走課金路線

MeWe早於2012年由Mark Weinstein創立，努力三年才完成測試出街。不諱言，MeWe的介面和功能與Facebook極似，例如可追蹤專頁資訊、發表限時動態（Stories），以至計劃活動、建立投票等，Mark Weinstein也直言，將MeWe定位為「Facebook的競爭對手」。然而Facebook當時氣勢已如日中天，後來者難以撼動。

時移世易，看似無賣點的MeWe，卻因網民愈趨重視個人私隱、抗拒泛濫廣告，而變得吸引起來，皆因Mark Weinstein打著「No Ads No Spyware No BS」的口號。所謂「No Ads No Spyware No BS」，即強調平台無廣告、無監控用戶喜好資料、無廢話，不會向廣告商、營銷公司、政府與政客共享資訊。

拒走Facebook賺取廣告收入路線，MeWe改行訂閱模式，提倡「課金」理念。據介紹，MeWe用戶一般有8GB免費儲存空間，如需要更多空間，便要課金，例如收費版為每月4.99美元，當中提供更多功能，包括上載空間增至100GB。其他收費的功能包括開設專頁、特式貼圖、無限量視像通話等。

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溫傑認為，MeWe選擇不賺取廣告收入，令其平台吸金效益減弱。﹙資料圖片﹚

溫傑︰MeWe第一步走對了

談及MeWe的「三無」路線，光大新鴻基財富管理策略師溫傑明言，MeWe不能不這樣做，原因是互聯網世界「Winners Take All」，當人人都在使用Facebook時，MeWe只能另闢蹊徑，「Facebook派帖有選擇性、有廣告、會審批內容，MeWe稱不這樣做，第一步走對了，所以近期下載量上升，勢頭很好，我身邊也有許多朋友安裝。」

來到變現能力，溫相信挑戰較大，皆因龐大的用戶群，對廣告商來說甚有價值，但MeWe改為向用戶收費，即使做到幾億用戶，肯付費的相信不會佔很多，「平台經濟，最重要是Database，但MeWe的模式有些浪費，規模及收入難做到Facebook如此大。」話雖如此，溫傑相信MeWe要發展至中型、大型科技企也不無可能，「假如『上客量』很大，仍然有一批人會課金，到時上市集資也可以。」翻查資料，2019年7月，MeWe曾透露用戶人數突破500萬，累計融資金額1,500萬美元。

黃傑龍︰社交平台須顧及用戶體驗

敘福樓 （1978） 主席兼行政總裁黃傑龍活躍社交媒體，其Facebook粉絲專頁擁有逾3萬個追蹤者，早在一個月前也於MeWe開設了戶口。問及開戶原因，他表示並非因為擔心FB和WhatsApp的保安問題，只是因為不少港人有此擔憂，故選擇早些開設多個溝通渠道，以作準備，「我後生時都試過由ICQ轉去MSN，當一個平台被人唾棄時，可以跌得好快！」

黃傑龍於MeWe開了一個溝通群組，才兩天人數已達到1,500人。他認為，社交平台作為一個溝通平台，應該愈「單純」愈理想，目前看以無廣告做賣點的MeWe能達致這個效果。他分享個人使用體驗時稱，其MeWe群組有1,500人，出一個帖文反應一般過百，而他的Facebook專頁雖然有3萬多人，但反應一般數百，「比例不成正比，FB有些換算法，成日都想我畀錢，但作為溝通平台，我無理由要畀錢，話畀人知我做緊咩！」

至於MeWe的商業潛力，黃傑龍則認為其定位為溝通平台，較適合朋友之間交流，集團旗下品牌部員工也有留意MeWe，但暫時未考慮開設，「MeWe似乎不是賣廣告的平台，呢方面FB較成熟，商業功能較強，其實網上已有許多落廣告的渠道！」他補充，社交平台現「搬家潮」，反映當商業利益利益與用戶私隱和體驗出現矛盾，超愈大部份能接受的程度時，必然有迴響。「一旦失去商業平衡，出現太多廣告，﹙用戶﹚便接受唔到！」

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