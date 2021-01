MeWe「三無」賣點硬撼Facebook　吸金力打折扣　專家︰上客量搭夠

本港近日興起一股社交平台「搬家」潮,說的是不少Faceebook用戶,轉投MeWe這個主打「無廣告、無間諜軟件」的新地盤。

Facebook面世16年,已發展為成熟的社交平台巨頭,市值達到7,150億美元,建立起成熟的商業模式,廣告收入佔公司總收入逾98%。MeWe火速走紅,上演「大衛戰歌利亞 」,更劍走偏鋒,一開始便放棄廣告收入,改走訂閱模式,又是否行得通?

Facebook於2014年斥資190億美元收購WhatsApp,母子公司近日宣布打算共享用戶資料,包括電話號碼、相片、聯絡人資料、IP等。事件惹起不少網民反彈,本港近日也因而捲起轉用MeWe的浪潮。

MeWe成立之初,已揚言對撼社交平台巨頭Facebook。﹙資料圖片﹚

「三無」成賣點 走課金路線

MeWe早於2012年由Mark Weinstein創立,努力三年才完成測試出街。不諱言,MeWe的介面和功能與Facebook極似,例如可追蹤專頁資訊、發表限時動態(Stories),以至計劃活動、建立投票等,Mark Weinstein也直言,將MeWe定位為「Facebook的競爭對手」。然而Facebook當時氣勢已如日中天,後來者難以撼動。

時移世易,看似無賣點的MeWe,卻因網民愈趨重視個人私隱、抗拒泛濫廣告,而變得吸引起來,皆因Mark Weinstein打著「No Ads No Spyware No BS」的口號。所謂「No Ads No Spyware No BS」,即強調平台無廣告、無監控用戶喜好資料、無廢話,不會向廣告商、營銷公司、政府與政客共享資訊。

拒走Facebook賺取廣告收入路線,MeWe改行訂閱模式,提倡「課金」理念。據介紹,MeWe用戶一般有8GB免費儲存空間,如需要更多空間,便要課金,例如收費版為每月4.99美元,當中提供更多功能,包括上載空間增至100GB。其他收費的功能包括開設專頁、特式貼圖、無限量視像通話等。

溫傑認為,MeWe選擇不賺取廣告收入,令其平台吸金效益減弱。﹙資料圖片﹚

溫傑︰MeWe第一步走對了

談及MeWe的「三無」路線,光大新鴻基財富管理策略師溫傑明言,MeWe不能不這樣做,原因是互聯網世界「Winners Take All」,當人人都在使用Facebook時,MeWe只能另闢蹊徑,「Facebook派帖有選擇性、有廣告、會審批內容,MeWe稱不這樣做,第一步走對了,所以近期下載量上升,勢頭很好,我身邊也有許多朋友安裝。」

來到變現能力,溫相信挑戰較大,皆因龐大的用戶群,對廣告商來說甚有價值,但MeWe改為向用戶收費,即使做到幾億用戶,肯付費的相信不會佔很多,「平台經濟,最重要是Database,但MeWe的模式有些浪費,規模及收入難做到Facebook如此大。」話雖如此,溫傑相信MeWe要發展至中型、大型科技企也不無可能,「假如『上客量』很大,仍然有一批人會課金,到時上市集資也可以。」翻查資料,2019年7月,MeWe曾透露用戶人數突破500萬,累計融資金額1,500萬美元。

黃傑龍︰社交平台須顧及用戶體驗

敘福樓 (1978) 主席兼行政總裁黃傑龍活躍社交媒體,其Facebook粉絲專頁擁有逾3萬個追蹤者,早在一個月前也於MeWe開設了戶口。問及開戶原因,他表示並非因為擔心FB和WhatsApp的保安問題,只是因為不少港人有此擔憂,故選擇早些開設多個溝通渠道,以作準備,「我後生時都試過由ICQ轉去MSN,當一個平台被人唾棄時,可以跌得好快!」

黃傑龍於MeWe開了一個溝通群組,才兩天人數已達到1,500人。他認為,社交平台作為一個溝通平台,應該愈「單純」愈理想,目前看以無廣告做賣點的MeWe能達致這個效果。他分享個人使用體驗時稱,其MeWe群組有1,500人,出一個帖文反應一般過百,而他的Facebook專頁雖然有3萬多人,但反應一般數百,「比例不成正比,FB有些換算法,成日都想我畀錢,但作為溝通平台,我無理由要畀錢,話畀人知我做緊咩!」

至於MeWe的商業潛力,黃傑龍則認為其定位為溝通平台,較適合朋友之間交流,集團旗下品牌部員工也有留意MeWe,但暫時未考慮開設,「MeWe似乎不是賣廣告的平台,呢方面FB較成熟,商業功能較強,其實網上已有許多落廣告的渠道!」他補充,社交平台現「搬家潮」,反映當商業利益利益與用戶私隱和體驗出現矛盾,超愈大部份能接受的程度時,必然有迴響。「一旦失去商業平衡,出現太多廣告,﹙用戶﹚便接受唔到!」

