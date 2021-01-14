羅兵咸料港府本年度赤字達3310億元　倡議一次性個人免稅額

財政預算案即將下月公佈，羅兵咸永道預期香港政府本財政年度赤字將錄得3,310億元，創記錄新高。羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥預計，截至今年3月底，財政儲備將降至8,292億元，相當約11個月政府開支，認為政府應預留資源應對新的挑戰。

王曉彥又提到，根據政府最新估算，即使撇除疫情，未來四個財政年度，每個財政年度仍可能面對高達400億至500億元的財赤，但要視乎今年疫情的發展，以及全球復甦的步伐。

根據羅兵咸永道最新預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約為1,870億元，而政府原先預計為1,980億元。由於2020年下半年證券市場交投暢旺，預料整體印花稅收入將達876億元。且視乎政府於今個年度最後季度的賣地情況，預計全年度賣地收入為673億元，較原先預計的1,180億元低逾四成。羅兵咸永道預計，整體支出總額將達8,766億元，比原先預測的7,311億元高約兩成，數字反映自去年2月開始實施一系列包括防疫抗疫基金的經濟紓困措施，當中涉及總額3,179億元。

王曉彥指出，面對有史以來最大財赤，加稅或「派錢」與否是複雜定的問題，需要諮詢市場各方面的意見，維持儲備充足和幫助社會渡過難關同樣重要。

羅兵咸永道建議，政府應審視現行稅收優惠政策的成效，尤其考慮到經濟合作與發展組織推行的稅基侵蝕及利潤轉移（BEPS 2.0）項目帶來的全球稅務變化。他們建議政府通過一系列紓困措施，包括臨時性的中小企業虧損轉回以及因應疫情實施適用於2021至22年年度的一次性個人免稅額，以減輕個人和企業的財務負擔。

在薪俸稅方面，他們建議包括（一）增加個人基本免稅額，已婚人士免稅額和子女免稅額；（二）推出就主要居住地方租金開支的扣稅安排；（三）優化目前供樓貸款利息的扣稅安排；以及（四）就納稅人及其指定受供養人的私人醫療費用和在私人醫保計劃下繳納的保費提供稅務扣減。

羅兵咸永道香港稅務合夥人王健華表示，鼓勵政府實施針對附帶權益的優惠稅收待遇，完善現行稅制，吸引家族辦公室業務來港發展。他又補充，鼓勵政府提供有競爭力的稅收和財政激勵措施，以提升香港作為區域總部（RHQs）樞紐和知識產權（IP）樞紐的地位。發展香港成為區域總部樞紐將對本地經濟增長產生相乘效應，從而為不同行業創造商機，並吸引多樣化的人才來港工作。

王健華又提到，若香港能更大程度參與大灣區的整體發展，將為香港的企業帶來機遇，使其在實現大灣區企業國際化的國策方向下發揮作用，並從中分享經濟成果。羅兵咸永道建議採用稅收或財務優惠措施，為企業、投資者和人才締造有利的環境，例如研發開支稅務扣減；他們亦建議政府與內地有關當局進行磋商，將現行的內地個人所得稅補貼計劃的適用範圍擴大至在大灣區城市工作的香港年輕畢業生。