港股續飆近千點　距3萬點大關不足220點 潤地勁飆9.9%

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-19 12:14

美國隔晚馬丁路德金紀念日，金融市場休市。外電引述美國財長提名人耶倫的聽證會開場證詞，指如果國會不批准更多的援助，美國可能面臨更長、更痛苦的經濟衰退。耶倫又表示，目前利率處於歷史低位，這種時候，最明智之舉應該是採取重大的經濟刺激行動。

【11:45】恒指升逾900點

恒指升逾900點，高見29782點，現升919點或3.19%。

華潤置地﹙1109﹚飆9.89%。

【11:40】恒指升逾850點

恒指升逾900點，高見29775點。

【10:25】恒指升逾600點

恒指持續向上，一度升約700點，最新升648點，報29511點；科技指數升306點，報9422點；國企指數亦升2%，報11706點。

港交所（0388）繼續破頂，最近升逾8%，報521元；小米（1810）亦升8%，報32.35元

【09:55】小米舜宇瑞聲齊升逾4%

港股重上29000點關口，恒指現報29273點，升410點或1.42%，創約20個月新高；國指報11622點，升159點或1.39%；科指升9336點，升220點或2.41%。大市成交額509億元。

藍籌之中，港交所最牛，勁升6.53%，報513.5元。另外，中海油﹙0883﹚亦升5.2%，報8.68元。

手機相關股份，小米﹙1810﹚、舜宇光學﹙2382﹚及瑞聲﹙2018﹚升逾4%。

ATM方面，美團升3.6%，報336.8元，創上市新高；阿里巴巴﹙9988﹚升1.15%，報244.8元；騰訊控股﹙0700﹚升1.67%，報668元。

早前熱炒的吉利汽車﹙0175﹚跌0.78%，報31.75。

滙豐控股﹙0005﹚升1.78%，報42.8元。

【09:38】港交所破頂

港股牛氣充天，在北水支持下，恒指現升443或1.54%，報29306點。

港交所﹙0388﹚大升6.5%，高見514.5元。

【09:33】騰訊美團開市破頂

恒指升逾400點。騰訊（0700）及美團（3690）開市即破頂，高見673.5元及340元。港交所（0388）升近6%，報510元。

【09:20】恒生指數高開237點

恒生指數高開237點，報29100點。國指升113點，報11575點。騰訊（0700）、阿里（9988）高開逾1%，美團（3690）升2.8%，開報334元，逼近338.2元歷史高位。

小米集團（1810）反彈2%，報30.5元。金蝶（0268）盈警後再升1.9%，報32.5元。

港交所（0388）破頂後，今早再高開0.5%。友邦（1299）及平保（2318）升超1%。