人行調查：未來三月近兩成居民打算購房　更多人傾向儲蓄

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-01-20 09:00

據《澎湃新聞》周二（19日）報道，根據人民銀行最新發布的《2020年第四季度城鎮儲戶問卷調查報吿》顯示，未來三個月有19.9%的居民打算購房，該比例低於去年三季度的20.1%，但高於去年一季度和二季度的19.2%和19.7%。

報吿結果還顯示，有23.1%的居民預期房價未來會「上漲」，大幅低於上期調查的25.1%；53.0%的居民預期房價「基本不變」，高於上期調查的51.2%；有11.4%的居民預期房價未來會「下降」，高於去年三季度調查的11%；另有12.5%的居民「看不準」。

此外傾向於「更多消費」的居民佔23.3%，比上季下降0.2個百分點；傾向於「更多儲蓄」的居民佔51.4%，比上季上升1個百分點；傾向於「更多投資」的居民佔25.3%，比上季下降0.8個百分點，而排在受居民偏愛的前三位投資方式依次為「銀行、證券、保險公司理財產品」、「基金信託產品」和「股票」。

另據人行發佈的《2020年第四季度企業家問卷調查報吿》與《2020年第四季度銀行家問卷調查報吿》顯示，33.3%的企業家認為宏觀經濟「偏冷」，64.6%的企業家認為「正常」，2.1%的企業家認為「偏熱」；35.1%的銀行家認為「偏冷」，62.6%的銀行家認為當前宏觀經濟「正常」，2.3%的企業家認為「偏熱」。