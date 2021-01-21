去年12月本港通縮壓力增　物價年跌0.7%　政府料短期物價壓力輕微

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-21 17:02

政府公布去年12月消費物價指數，與2019年12月比較，整體消費物價按年跌0.7%，較去年11月的按年跌0.2%擴大，與政府在期內提供更高的電費補貼有關。剔除所有一次性紓困措施的影響，去年12月綜合消費物價指數按年變化為「零」，調整幅度較去年11月的0.3%升幅為低，與市民外出用膳費用升幅收窄及私人屋企租金跌幅擴大增加。

政府發言人表示，去年12月基本消費物價通脹率緩和至接近零的水平。受本地第四波疫情和因而實施的社交距離措施影響，外出用膳價格在該月顯著偏軟。同時，私人房屋租金的按年跌幅輕微擴大，而消費物價指數許多其他主要組成項目承受的價格壓力進一步減退。去年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.3%。

展望將來，在2019冠狀病毒病的持續威脅下，環球和本地經濟情況仍然充滿挑戰，整體價格壓力在短期內應會維持非常輕微。政府會繼續密切留意情況。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至去年12月止的3個月的平均每月變動率為0.6%，而截至2020年11月止的3個月的相應變動率則為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為-0.1%及0.2%。

政府指出，去年12月與衣履及耐用品價格皆下跌。（資料圖片）

電力﹑燃氣及水價格跌幅最大

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2020年12月份的按年變動率分別為-0.7%、-0.9%及-0.5%，而2020年11月份的相應變動率則分別為0.0%、-0.3%及-0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在12月份的按年變動率分別為0.4%、-0.3%及-0.1%，而11月份的變動率則分別為0.8%、0.1%及0.2%。

經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至12月止的3個月的平均每月變動率分別為1.9%、0.0%及-0.1%，而截至11月止的3個月的相應變動率分別為0.3%、0.2%及0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至去年12月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為-0.1%、-0.1%及0.0%，而截至去年11月止的3個月的相應變動率則分別為0.4%、0.2%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在去年12月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌30.0%）、衣履（下跌5.9%）、耐用物品（下跌2.6%）、交通（下跌2.1%）和雜項服務（下跌0.1%）。

另一方面，綜合消費物價指數在去年12月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外出用膳）（上升2.2%）、煙酒（上升1.7%）、雜項物品（上升1.4%）和住屋（上升0.3%）。