JobsDB調查﹕6大工種需求大　惟逾半僱主首季會聘用兼職或臨時工

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-21 17:26

政府日前公布截至去年的10至12月就業市場最新情況。期內失業率為6.6%，較9至11月失業率上升0.3個百分點，為過去16年以來最高。整體失業人數增加1,500人至24.58萬人，反映本港就業市場處於嚴峻情況。不過據JobsDB早前公布的《招聘﹑薪酬及福利調查報告》顯示，仍有14%企業展開招聘計劃，並指出市場對6大工種需求較大。

調查顯示在今年首季有63%企業會凍結人手，較去年的35%增加近3成，惟仍有14%企業擬增聘人手，主要是增聘前線及基層職員及中層管理人員，分別為52%及50%。調查亦發現，擁有10名以上員工的公司對招聘較為樂觀，3分1受訪者預計招聘計劃於2021年下半年將有所改善。

調查又顯示，有6大工種需求較大，分別為銷售及業務拓展﹑會計﹑行政及人力資源﹑金融﹑採購及買辦，和零售及銷售。

不過調查亦顯示，55%僱主在今年首季會增聘兼職﹑合約或臨時員工，以增加工作安排的彈性及節省人手成本。

料僱主招聘人手貴精不貴多

JobsDB指出，環境經濟環境在疫情影響下，其實不論什麽行業，企業即使重新展開招聘計劃，估計仍會採取「貴精不貴多」的原則，過往僱主請人主要著重知識與技能。是次調查亦發現僱主們開始注意求職者的態度和個性是否適合其企業文化，相信因為這些因素可縮短員工與公司的磨合期，亦能與現有團隊有較佳的合作性。

JobsDB亦留意到僱主對求職者的軟技能（或可轉移技能）的重視程度有增無減，面對將來可能波動多變的市況，縱然相關經驗未必很豐富，如果能在面試時提及一些工作例子證明求職者有勇於接受新事物、適應新環境的能力，面對難題時亦能冷靜地處理，而溝通能力及組織力夠強，往往更能令僱主留下一個良好印象。