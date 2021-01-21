金管局發表反洗錢合規科技報告　分享銀行應用反洗錢實際經驗

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-01-21 23:16

金管局發表題為「反洗錢合規科技﹕案例研究與見解」的報告，介紹合規科技如何提高打擊洗錢及恐佈分子資金籌集活動（反洗錢）工作成效及效率。

繼去年11月舉行首屆反洗錢合規科技研討會後，金管局與一間國際顧問公司合作，跟進研討會中的三組銀行在其應用合規科技的進展情況。報告詳載銀行就採用各種反洗錢合規科技，包括網絡分析及機械人流程自動化等技術研究及見解，目的為正於不同應用階段的銀行提供實務指引。

報告內容包括如何起步，如初期常見問題﹑可行起步做法﹑良好手法。數據及流程準備，關於數據﹑流程及網絡分析應用的關鍵準備工作。第三方供應商關係，如何物色及評估在迅速發展的範疇中，具潛力的合規科技供應商。

金管局副總裁阮國恒表示，這份報告首次與各界分享有關銀行在應用反洗錢合規科技方面的全面及實際經驗。這些案例研究反映，當採用合規科技時，銀行應盡早並持續取得相關持份者支持、成立跨部門團隊落實應用方案、建立觀點和經驗分享的平台、以及確保會跟進與衡量相關成效。

他稱，金管局鼓勵銀行參考有關實例及見解，並根據本身具體情況，制定及落實合適的合規科技「路線圖」。金管局將繼續在與業界的監管溝通中審視這方面的發展。