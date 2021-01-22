美股｜英特爾提前「劇透」第四季度財報　股價大漲8%

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-01-22 08:56

1月21日美股尾盤，美國晶片巨頭英特爾公司（Integrated Electronics Corporation）提前公佈了2020年四季度財報。

但據外媒報道，依據慣例，英特爾公司通常是在美股盤後發佈財報。英特爾首席財務官喬治·戴維斯（George Davis）透露，公司的財務敏感資訊被一名駭客從公司網站上竊取，促使公司提前發佈財報。

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情推動個人電腦和晶片需求，英特爾的盈利和營收均超過預期。財報顯示，英特爾四季度營收200億美元，市場預期175億美元；調整後每股收益1.52美元，市場預期1.11美元；淨利潤59億美元，市場預期42.39億美元。

英特爾還稱，該公司2020年每股收益4.94美元，市場預期4.56美元，2019年同期4.71美元；營收779億美元，市場預期753.32億美元，2019年同期719.65億美元；淨利潤209億美元，市場預期192.64億美元，2019年同期210.48億美元。

財報公布後，英特爾股價尾盤大漲8%。截至收盤，該公司股價報62.46美元，漲幅6.46%。

需要注意的是，這份四季報也是現任首席執行官（CEO）鮑勃·斯旺（Bob Swan）離職前的最後一份財報，2月15日技術派CEO派翠克·格辛格（Pat Gelsinger）將走馬上任，有望推動英特爾在晶片製造追趕同行。