大市分析│恒指高位回調　低吸落後盈喜股

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-01-22 23:22

恒指今跌479點或1.6%，收報29447點，成交減少至2,441億元，分析指恒指有機會繼續回調，短期內可聚焦個別股份，如落後股和盈喜股。

恒指開年首月獲北水大額買入，推升股市，恒指最高見30135點，最多累升近1成，不過，恒指短線升勢急速，達超買水平，北水今日淨流入額度亦有所減少，據Wind數據顯示，淨流入93.7億元，為今年以來最少。

信誠證券聯席董事張智威相信恒指下星期仍要調整，他指恒指一來14 RSI亦曾達85水平，短期屬嚴重超買，二來大市成交收縮，北水買入規模也減少，三來恒指由26000點起步計，累升近4,000點而未見調整，估計短期支持位在28900水平，即宜守28864至29100的上升裂口支持。 他表示，投資者可選仍未升過的股份來追落後，如中國人壽（2628），今日負面消息已出，可待機會低位吸納，捕捉反彈機會。

A股走勢宜留意官方態度

A股升勢相對未如港股強勁，不過表現亦算不錯，上證年初至今累升3.9%，滬深300指數升6.9%，創業板指升13.2%，今年以來15個交易日有13個滬深兩市成交逾萬億元。至1月21日，兩融餘額亦升至1.7萬億元人民幣高位，續創2015年4月以來新高。

參考上證去年7月初大升表現，上證在去年7月1日起發力，由2984點起步最多升至3458點，短短9個交易日內升15.8%，當時一片牛氣沖天。不過其後官方出手為股市降溫，中國銀保監會公告，稱將持續加大對影子銀行和交叉金融業務監管力度，並提出「五個嚴禁」，包括嚴禁資金違規流入股市及房地產，以及社保基金宣布減持計劃。

而內媒同時又指，「不要好了傷疤忘了痛、放棄一夜暴富心態，準確評估風險承受能力」、「面對當下漲勢兇猛的市場，投資者仍應保持一絲理性」。A股升勢其後無以為繼，上證在4日內由高位回吐8%，之後在高位橫行6個月，至今年1月才出現向上突破。

目前，暫時官方未有明顯就股市表現而表態。取態較明確的是內地官媒證券時報，認為港股估值低並不絕對，只是由於金融和地產股加起來共佔據半壁江山，令港股出現「結構性低估」，同時令港股長期以來屬於「估值窪地」。同時，目前亦未傳出中央如2015年時要排查場外配資問題，投資者日後可留意相關官方手影和市場反應來定奪投資時機。

盈喜股逆市升

盈喜股方面，藥明康德（2359）和思摩爾（6969）表現省鏡。藥明康德預期截至去年底止的全年度淨利潤將增加9.27億至11.13億元，按年增長50%到60%，股價今升12.3%，報204元，創上市新高。同時，思摩爾預計2020財年經調整純利按年增長約70%至75%，股價今升7.7%，報84.5元，亦創上市新高。

除此之外，市場亦料物管股將迎來盈喜潮。摩通預計25間上市物管企業之中有19間錄得超過4成以上的盈利增長，並料有10隻潛在發盈喜的股份，首選碧桂園服務（6098）、金科服務（9666）、世茂服務（0873）、合景悠活（3913）、新城悦（1755）、時代鄰里（9928）。