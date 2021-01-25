中銀香港推投資全球環保主題基金　入場門檻1000元

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-25 22:19

中銀香港（2388）推出瑞士百達資產管理旗下一隻投資全球環保主題的基金，為零售投資者提供更多元化及優質的綠色投資選擇。該基金投資於提供環保方案、可再生能源或能提升能源效益具吸引力的企業。客戶最少要投資1,000港元。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行去年年底推出綠色存款，將有關存款資金用作支持綠色建築、可再生能源等項目，近年綠色基金和環境、社會及管治基金 （「ESG 基金」）成為熱門的投資主題，相比歐美國家，亞洲投資者對於可持續投資的需求雖然在起步階段，但增速和潛力不容忽視，現時投資者除希望賺取回報外，也期望為環境出一分力。

他續指，隨着社會對綠色金融的關注及推行更多投資者教育，預計綠色投資產品將逐漸普及並帶動需求，該行現有逾10隻證監會認可的ESG基金發售，將會繼續引入合適的綠色投資產品，為客戶提供更多投資選擇。

瑞士百達資產管理亞洲（除日本）基金分銷主管曾劭科表示，瑞士百達目前有6隻證監會認可的綠色基金和ESG基金，近年綠色投資逐漸成為新趨勢，主要是政府、消費者以至企業分別在政策、生活和營運上不斷作出改變，大大提升可投資領域的範疇和質素，加快行業的結構性增長，令綠色投資也能賺取合理回報。

該行亦與瑞士百達支持世界自然基金會香港分會珊瑚復育計劃，世界自然基金會香港分會海洋保育主管Laurence McCook指，研究團隊會把修復的珊瑚碎片或幼體，在適合地點移植，並密切監測移植珊瑚的成長情況，冀加快恢復該水域的珊瑚群落。