國泰宣布擬發行67.4億元可換股債券　息率 2.75%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-28 08:24

港交所網站今晨6:43公佈，國泰航空（0293）建議發行6,740,000,000 港元，於2026年到期的港元有擔保可換股債券。以記名形式發行，每份債券面值 2,000,000 港元，票面息率 2.75%。初步轉換價為每股轉換股份 8.57 港元，較國泰航空（0293）1月27日收市溢價 30.0%。將向香港聯交所申請批准債券及因轉換債券而配發及發行之轉換股份上市及買賣。

國泰航空公司根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部及上市規則第 13.09 條作出公告。稱於1月27日（交易時段後），與發行人Cathay Pacific Finance III Limited及經辦人（包括法國巴黎證券（亞洲）有限公司、中銀國際亞洲有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司和摩根士丹利國際股份有限公司）訂立認購協議，發行人已同意發行，且經辦人已同意認購及支付或促使認購人認購及支付由國泰航空擔保的本金金額 6,740,000,000 港元的債券。惟須待香港聯交所同意以及其他調查、保證書、其他合約等系列「先決條件」達成後，方可作實。

債券將以記名形式發行，每份債券面值 2,000,000 港元，到期日 2026年2月5日，債券持有人有權於2021年3月18日或之後直至到期十日前隨時行使任何債券隨附之轉換權。即可由其持有人選擇按初步轉換價每股股份 8.57 港元轉換為普通股。利息方面，自2021年2月5日（包括該日）起按年利率 2.75%計息，於每年2月5日及8月5日每半年期末支付。

假設按初步轉換價每股股份 8.57 港元悉數轉換債券，債券將可轉換為 786,464,410 股轉換股份，相當於國泰航空於公告日期的已發行股本總數約 12.22%。

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債券配發及發行的轉換股份將根據董事局的一般授權發行無須獲得股東額外批准。認購協議可於若干情況下終止。由於認購協議擬進行的交易未必會完成、債券未必會發行或上市及╱或轉換股份未必會發行或上市，故股東及投資者於買賣國泰航空證券時務請審慎行事。